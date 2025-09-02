martes 2 de septiembre 2025

Paren las Rotativas

En un mano a mano imperdible, Gastón Gioja habló sobre una incursión en la política: "Me gustó"

El empresario de medios participó en el programa que conducen Sebastián Saharrea y Natalia Caballero en Tiempo Streaming. Contó cómo vivió la campaña a gobernador de su padre, José Luis Gioja, en el 2023, y dio su punto de vista sobre la política.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El lunes por la noche, el empresario de medios Gastón Gioja se sentó en el living de Paren las Rotativas, el programa que conducen Sebastián Saharrea y Natalia Caballero en Tiempo Streaming, y habló sin filtros sobre política, familia y el legado de su padre, el tres veces gobernador y exdiputado nacional, José Luis Gioja.

por primera vez, gaston gioja revelo las intimidades del nacimiento de radio del sur
Paren las Rotativas

Por primera vez, Gastón Gioja reveló las intimidades del nacimiento de Radio del Sur

Con la naturalidad, el mayor de los hijos del exgobernador contó cómo fue su primera experiencia en una campaña: “Nunca me enfoqué en la política hasta el 2023 que le di una mano a José Luis. Pero antes nunca estuve involucrado". En ese sentido, manifestó: "No te voy a decir que no me gustó porque la verdad que me gustó y creo que los grandes cambios se hacen desde ahí".

Gioja incluso contó que, con su padre, ya tenían una planificación para el gobierno sanjuanino en caso de ganar las elecciones. "Se pensó en un Gobierno en el que le íbamos a meter inteligencia artificial a todo. Teníamos un plan de gobierno súper innovador donde de verdad podías hacer cosas para la gente. Pero bueno, por algo no se dio”, dijo.

image

Consultado sobre la posibilidad de “suceder” a su padre en la política, fue categórico, aunque dejó una puerta entreabierta: “Yo lo veo al José Luis con el entusiasmo, las ganas las 24 horas. El que hace política de verdad no tiene que mezquinar en eso. Eso vi y aprendí. Y es muy sacrificado. Sacarle tiempo a mis hijos, a mi familia, no sé. Es cuestión de ordenarse. José Luis lo dio todo. Por ahora, no hay posibilidades”.

Cuando los periodistas le plantearon si “ya basta de José Luis”, en el sentido de pedirle al exgobernador que cuelgue los guantes. Gioja respondió con firmeza: “No podés decirle eso”.

El empresario también reflexionó sobre lo que significó crecer bajo la mirada pública por ser hijo de un gobernador durante 12 años: “Fueron años complicados. En esa época, medio como que sí, que tenés que tener un carácter muy especial. Te das cuenta cuando no hay autenticidad en la gente. Yo vengo trabajando mucho mi parte espiritual y mental y me daba cuenta de las cosas. Fueron los años en que me adentré en mí mismo para no sentir ese golpe”.

