Sergio Eiben: de letrado a periodista y protagonista de un hito en la TV sanjuanina

"Estando en San Juan tenía inclinación por el derecho internacional, me gustaba investigar. En absoluto pensé en ser periodista y empresario. Lo más cerca que tenía era la página de deportes del Cuyo. Era de los que empezaba el diario desde atrás. Leía deportes, sobre todo cuando mencionaban al más grande, Sportivo Desamparados, y a River", comentó Sergio Eiben, en una charla a fondo Paren las Rotativas.

3d256440-0d21-410e-86eb-a9458933c096.jfif

Fiscalía de Estado le dio la oportunidad de dar sus primera pasos como letrado titulado hasta que apareció una oferta que no podía desperdiciar. Francisco Montes, a quien conocía de pequeño, incluso ambas familias pertenecían al Club de Leones, le propuso estar al frente de Televisora del Oeste en 1986 y no dudó en aceptar. En ese tiempo ya estaba casado con Silvina Martín, con quien luego tuvo tres hijos.

"Era un desafío muy loco. En ese momento el cableado no era fácil. Se puede decir que TVO les enseñó a los sanjuaninos a usar el control remoto. Veníamos de un monopolio, como Canal 8 y Canal 7 de Mendoza, donde las empresas Estonell habían unificado sus programaciones. Lo que no funcionó al principio fue que le dijimos a don Francisco que a fin de año íbamos a tener 3.000 abonados y no llegamos a los 2.000", comentó.

ade819f3-4b43-41cd-a8af-7dc93e3f1004.jfif

Hasta la aparición de TVO, los sanjuaninos tenían la posibilidad de ver sólo un canal con horarios limitados y programación obligatoria. Con la irrupción de la empresa sanjuanina, encabezada por Eiben, se marcó un hito en la tevé sanjuanina. TVO se transformó en la primera empresa de TV por cable, brindando un abanico de oportunidades a quienes se sentaban a ver televisión. En un principio, el servicio era sólo para quienes residían en el microcentro, después se fue expandiendo en territorio y señal.

"Comenzamos a recibir notas de distintos barrios donde pedían el servicio. Fue una situación importante y una apuesta enorme por parte de don Francisco. Luego pasamos del cableado común a la fibra óptica, siendo los primeros en utilizarla en San Juan. Pasamos a emitir de un canal a tres y después de 12 a 24", contó Eiben.

Además de marcar un antes y un después en la televisión local, fueron unos revolucionarios a nivel nacional. Con la enorme antena de casi 7 metros de alto, la más grande del país, lograron ser los primeros en transmitir fútbol en directo. Nadie lo había hecho hasta ese entonces: "Es el producto más exitoso de la televisión argentina y mundial. Y esa invención tiene nombres: Carlos Ávila, Julio Grondona, Alfredo Derito, Daniel Vila y Sergio Eiben. Como los domingos quedaba abierta la señal que transmitían los goles de los partidos, que luego eran reproducidos en los noticieros del otro día, empezamos a utilizarlos. Primero lo hicimos nosotros en San Juan, después se sumó Mendoza".

d1e048d2-2f12-41f9-851a-be27883485d7.jfif

El primer partido que se transmitió en San Juan fue un Boca-San Lorenzo. Luego, como se trataba de una apuesta superadora, apareció Torneos y Competencias, empresa con la cual después se logró firmar un convenio. Así, TVO pasó de los 2.000 abonados a los 40.000.

A mediados de los ’90, Sergio se despidió de Televisora del Oeste y se mudó a la radio. No fue un decisión fácil. Con los años, poco a poco fue dándole forma a su aventura hasta encontrarse en el presente al frente de E Medios, un grupo que también nuclea medios como Cadena 3, Hit y E tv. Lejos de tribunales, con una voz inconfundible y una particular versión de la realidad sanjuanina, Eiben pudo estampar su sello en los medios sanjuaninos.

"Siempre digo que tuve la suerte de aprender periodismo con tres de verdad: Quito Bustello, Lucho Román y don Francisco Montes. Tuve esa suerte de aprender lo bueno y lo malo, y sobre todo, los tiempos del periodismo, que muchas veces son los mismos de la realidad. Haber aprendido eso ha significado un crecimiento personal importante", reflexiona el entrevistado.

Imágenes TVO: Diario de Cuyo