Marcelo Yornet: "El IPV tiene una situación bastante diferente al resto de las obras"

Para Yornet, la crisis es algo que "venimos arrastrando, sobre todo este año, una inflación fuerte". Esto se ve particularmente en San Juan porque "tiene muchas obras". "Desde el Gobierno no queremos es que las obras se paren", indicó el funcionario. Y explicó que "toda obra tiene distintos objetivos. En el caso del IPV, está cumplir con las necesidades de las familias. Pero hay una cara muy importante, que es el movimiento que genera la obra pública. Sobre todo cuando hay un gobierno que quiere que en todos los departamentos haya obras. No sólo por darle la posibilidad a los habitantes de tener su vivienda, sino lo que genera".

Acto seguido, Yornet dijo que "si nosotros, en esa generación de movimiento, no tenemos cuidado para que eso tenga continuidad y se produzca necesidad de mano de obra, estamos cometiendo un error. Por eso venimos trabajando en buscar una solución. Pero tiene que ser acompañada por todos. Necesitamos el apoyo legislativo para dar un marco institucional. La idea es trabajar en una ley que no sea una cuestión impuesta". Con esto, hizo referencia al proyecto del Ejecutivo provincial que plantea declarar la emergencia de la obra pública por un año, rever los contratos, que el Estado renuncie a ciertas exigencias para con las empresas y fijar el control del sistema por parte de una comisión especial integrada por diputados provinciales.

También explicó que el IPV trabaja con un "contrato de obra, que luego es un plan de trabajo, y que se certifica como obra básica". Pero lo más importante es el sistema de determinación que tiene la institución: el UVI (Unidad de Vivienda). "Entonces, hacemos el certificado y se determina la diferencia de la UVI del mes anterior con la de este mes de manera instantánea", mientras que para el resto de las obras "tienen que esperar un salto y solicitar que se reconozca la redeterminación".

Eso no quiere decir que el IPV salga completamente airoso. Si bien trabaja de una manera diferente y tiene sus pros, entre las contras figura que "el coeficiente con que se saca la UVI no está reflejado en Nación. Si nosotros hacemos una curva, el camino que lleva la UVI es muy distinto a la de la inflación". Por eso, razonó que los empresarios aún tienen más inconvenientes y que por eso el planteo del Gobierno no provincial "no es ponerse del lado de la empresa", sino "del lado de la obra".

El funcionario también informó que están las gestiones para que el presidente Alberto Fernández llegue a la provincia a entregar un barrio. Además, dijo que en San Juan, actualmente, hay 5.500 viviendas en construcción.