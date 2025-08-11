Luis Rueda, en Paren: el repaso de la relación con Uñac, la nueva alianza con Orrego, y la mirada sobre Milei

En de las primeras entrevistas después de formalizar la alianza con el frente Por San Juan del gobernador Marcelo Orrego, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, repasó en Paren las Rotativas —programa emitido por Tiempo Streaming— los motivos de su cambio de socio político tras 20 años junto al Partido Justicialista, su relación con Sergio Uñac y su mirada sobre la gestión nacional de Javier Milei.

“Era el que decidía las cosas. Yo le pedía para el bloquismo, pero me decían que se le iban a enojar los peronistas”, recordó Rueda sobre su paso como subsecretario de Unidad de Gobernación durante la gestión uñaquista. Aseguró que el Bloquismo “llevó candidatos propios en todos los departamentos” y que en lugares como Iglesia y Zonda “nunca nos pudieron ganar”.

El dirigente destacó que cuando Uñac enfrentó su interna con José Luis Gioja “los tres diputados bloquistas acompañaron a Uñac, mucho más que su propio sector”. Sin embargo, admitió que “hace mucho que no hablo con Sergio. Antes sí, era el día a día”.

Al ser consultado sobre posibles secretos de esa etapa, fue tajante: “No voy a contar. Pero nunca hubo cosas para ocultar. Yo le generaba las audiencias”. También se refirió a la investigación de Tiempo de San Juan sobre la compra de caños para el Acueducto Gran Tulum: “La cuestión es que los caños sirvan. Desde la Cámara hicimos lo que corresponde”.

Aunque ve difícil una nueva alianza con Uñac, no descartó del todo la convivencia política: “Hace poquito vi la de Gioja y Uñac acordando la lista. Sergio Massa fue candidato de Cristina. Patricia Bullrich es ministra de LLA. Nunca me van a escuchar algo en contra de Uñac”.

Sobre la gestión nacional, Rueda opinó que Javier Milei “bajó la inflación” y que “eso es un acierto”, pero cuestionó el “maltrato a los gobernadores” y pidió “abrir el diálogo”. También manifestó preocupación por la revisión de documentación en el área de discapacidad: “Hubo gente preocupada por cómo los trataban”.

En relación a las críticas del diputado libertario José Peluc, quien difundió fotos suyas con Uñac después de firmar con Orrego, Rueda respondió: “Si yo me hubiese puesto a publicar fotos de él… Tiene fotos con el kirchnerismo. Tal vez les cayó mal que no hubiese firmado con ellos”.

Finalmente, sobre el próximo candidato nacional del oficialismo provincial, Rueda consideró que debe ser “una figura fuerte” y mencionó al vicegobernador Fabián Martín y al intendente de Santa Lucía, Juan José “Kanki” Orrego como opciones con “gestión en sus departamentos”.