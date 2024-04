Los sanjuaninos aprueban la gestión de Milei y tienen esperanza, pese a que creen que el ajuste lo paga la gente

Este martes, el director del IOPPS, Antonio De Tommaso, participó del programa Paren las Rotativas y brindó una serie de números sobre la realidad política de la provincia. En general, los sanjuaninos aprueban la gestión de Javier Milei y tienen esperanza en el futuro, pero creen que el ajuste lo paga la gente y no la casta.

Lo primero que evaluó la consultora IOPPS es el nivel de ingresos familiares, sobre si los sanjuaninos pueden cubrir satisfactoriamente sus necesidades. La respuesta es contundente: un 63% de los consultados afirmaron que no les alcanza el dinero. De hecho, el 23% tiene "grandes dificultades" para llegar a fin de mes.

Sin embargo, pese a la situación económica que describen como desfavorable, los sanjuaninos tiene un alto porcentaje de esperanza y alegría en que el futuro será mejor: el 51%. De Tommaso explicó que la frase que mejor resume ese estado de ánimo es que "estamos mal, pero vamos a estar bien. La famosa frase de Menem. Está instalada en un alto porcentaje de la población. El futuro pareciera mejor".

¿Quiénes tienen mayor esperanza? "Los jóvenes". En datos, la población menor a 45 años tiene mayor esperanza. Mientras que, en los mayores de 45 años, predomina la preocupación y el temor.

La pregunta central del estudio es sobre la imagen de Javier Milei. Los sanjuaninos bancan al Presidente, pero la situación está polarizada: un 48% levanta el pulgar y un 46% lo baja. Además, un 6% no quiso responder o no sabe qué responder al respecto. Es decir, la gestión libertaria tiene el OK sanjuanino. Pero las personas consultadas creen, a contramano del mandatario nacional, que "el ajuste lo paga la gente común". Un 65% está de acuerdo con esa afirmación.

No obstante, también creen que ese sacrificio que hacen, fruto del ajuste el Gobierno nacional "valdrá la pena en el futuro". Un 66% está convencido en que habrá mejoras.

Por su parte, en el ámbito provincial, el gobernador Marcelo Orrego está muy bien posicionado. Tiene un mayor porcentaje de aprobación que Milei. Nada menos que un 54% de aprobación. "Orrego está mejor que Milei porque despierta menos polarización. Tiene más tranquilidad y cordura en su discurso. Genera paz en la sociedad. Milei es un torbellino", dijo el encuestador.