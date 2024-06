Las explosivas declaraciones de Marcelo Arancibia sobre la Corte, la expropiación de La Superiora y la gestión de Milei

Paren las Rotativas Mauricio Ibarra, sobre el PJ sanjuanino: el deseo de volver a gobernar en 2027, la salida de Baistrocchi y por qué el bloquismo no es "ex"

También mencionó al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), uno de los puntos más controversiales de la Ley Bases que el oficialismo busca aprobar este miércoles 12 de junio en el Senado. Se trata de un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que, a las compañías que inviertan más de US$ 200 millones en el país se les garantice estabilidad fiscal durante 30 años: "Habrá que ver cómo queda redactado. A mí lo que me preocupaba es intentar la importación en condiciones desfavorables para los productores argentinos, y más precisamente los sanjuaninos. En temas que a nosotros nos importan porque la actividad mega minera es atractiva para los inversores. Ahora, que el RIGI pueda poner en riesgo, por ejemplo, cobrar las regalías mineras, es todo un tema".

Sin embargo, para Arancibia, si la ley no se vota, el Gobierno Nacional va a entrar en una "pendiente complicada". "Nosotros estamos en una democracia y la democracia obliga al diálogo y al consenso y a los acuerdos. Cosa que le cuesta muchísimo al Presidente", afirmó. En ese contexto, reiteró su puntuación -un 4- a la gestión de Milei. "Es todavía por la esperanza de que el tipo mejore, pero no creo porque las personas pueden cambiar de ideologías pero no de carácter. Y el problema de Milei me parece que es de carácter. Esto se basa en la estrategia del odio, de la violencia simbólica, verbal, que es muy peligrosa". Y confesó que "no creo que la sociedad vote a Milei como opción alternativa al peronismo en 2027".

Expropiación de La Superiora y las filosas definiciones sobre el Poder Judicial

Marcelo Arancibia también se refirió a la expropiación de la ex bodega La Superiora, primicia de Tiempo de San Juan. Cabe recordar que un fallo judicial puso contra las cuerdas a la Municipalidad de Rawson, intimada por la Justicia a pagar una deuda que trepó de 1,8 millones de pesos a 370 millones por el revalúo de la propiedad.

"Si la Corte de Justicia hubiese ratificado la sentencia de segunda instancia y hubiese aplicado la Ley de expropiación y reforma del 2018 y los precedentes de la propia Corte, la municipalidad de Rawson debería pagar no menos de 4 millones de pesos. La interpretación nueva que hace la Corte de la Ley de Expropiación, apartándose de los precedentes, fundamentalmente el precedente Coria, que firma incluso la autora García Nieto, quien no da ninguna explicación por qué cambia de opinión... Entonces, la diferencia entre 4 millones de pesos y 371 millones de pesos es la explicación que tiene que dar la Corte de por qué cambió de criterio, de precedentes jurisprudenciales previos, como el caso Coria y por qué se aparta de la Ley de Expropiación", señaló Arancibia.

