José Luis Gioja explotó contra la gestión de Alberto Fernández: "Le faltaron huevos"

Paren las Rotativas Gioja cruzó a Uñac por decir ahora que no estaba de acuerdo con la segunda reelección: "¿Y por qué él la quiso?"

Embed - José Luis Gioja y Pedro Rizo en Paren las Rotativas

En ese sentido, el sanjuanino aseguró que "desde la política también se cometieron errores" y ejemplificó: Prometimos llenar la heladera y no le llenamos la heladera" a la gente.

Gioja prundizó el cuestionamiento a Fernández: "Creo que no hubo firmeza en el gobierno de Alberto. No hubo reformas que tuvieran que ver con que la bonanza llegue".

Para el exmandatario sanjuanino, "Alberto no satisfizo las esperanzas de los argentinos" y arremetió: "Le faltaron huevos". Aunque no consideró que el último gobierno del peronismo fuese un fracaso.

Luego habló del proceso de reorganización interna del peronismo en San Juan, con los distintos sectores y actores enfocándose en las elecciones del próximo año.

“Hemos asumido el desafío de construir la unidad. No es un objetivo sencillo. El primer gran esfuerzo fue lograr y conformar una lista única, pero eso no significa que hayamos alcanzado la unidad. Hoy, aún no la tenemos”, afirmó el exgobernador.

Gioja también destacó que, tanto a nivel nacional como provincial, el peronismo se encuentra en la etapa de institucionalización del partido. "¿Qué significa institucionalizarlo? Cumplir con lo que establece la Constitución Nacional, que indica que solo los partidos políticos pueden presentar candidatos. El peronismo está decidido a consolidarse como un partido político en regla, cumpliendo con todas las normativas. Además, buscamos ser el eje vertebrador de un gran frente nacional y popular, que elabore un programa capaz de poner fin a la pesadilla que atraviesa el pueblo argentino", concluyó.