Gioja cruzó a Uñac por decir ahora que no estaba de acuerdo con la segunda reelección: "¿Y por qué él la quiso?"

En esa publicación, según el senador, los jefes comunales quisieron sumarse a la re-reelección y "yo dije que no", aunque después se sumó a la movida de Gioja. Aceptó que hubo una contradicción inmediata en su manera de pensar, pero no aclaró, ni los periodistas repreguntaron, el porqué. "Yo mismo, a lo que dije en su momento, después lo di vuelta", razonó.

Embed - José Luis Gioja y Pedro Rizo en Paren las Rotativas

El exgobernador, que apoyó a Gioja en la enmienda y que doce años después, en el 2023, hizo uso del mecanismo constitucional para ocupar por tercera vez el Sillón de Sarmiento, dijo que desde un primer momento no estuvo de acuerdo. El tres veces gobernador respondió con una pregunta: "¿Y por qué él quiso ser después?". "Lástima que no me lo dijo antes", ironizó, y rememoró: "Me acompañó como candidato a vice en la segunda reelección. Yo lo elegí, no hubo negociaciones. Había sido un buen intendente".

Además, Gioja criticó el proyecto que presentó el bloque uñaquista en la Legislatura para enmendar nuevamente la Constitución Provincial y retornar al sistema con una sola reelección. "Sacar un proyecto de enmienda que va a tomar estado parlamentario en la última sesión del año, cuál es el sentido", se preguntó. Y defendió la modificación que impulsó para pelear el tercer mandato. "Hay muchos que creen que las reelecciones eligen a los candidatos a cargos electivos. Y los candidatos a cargos electivos los elige el ciudadano y la ciudadana, como eligió a Merkel en diez oportunidades", ejemplificó.