Gabriel Castro, sobre la gestión de Baistrocchi: "Se acostumbraron a gobernar por Zoom"

El massista, ladero del ex jefe comunal Franco Aranda, dijo que "la Capital que me cuenta -el secretario de Gobierno Horacio Lucero, que lo precedió en le programa- con este récord de obras no la veo". Y contó que cuando nosotros "vamos a la periferia y barrios cercanos, nos dicen que no hay luces LED, no tenemos contendores, no tenemos pavimento".

Gabriel Castro, candidato a intendente de Capital.

Buscó diferenciarse de la actual gestión al posicionar logros de Aranda. "Nosotros recuperamos más de 70 espacios públicos. Hicimos esa Peatonal que fue muy polémica porque nos operaron antes de terminar la primera etapa", pero "reivindicamos la obra y sabemos que tenemos que seguir trabajando", comentó.

"Presentamos una ordenanza del soterramiento del cableado. Se hizo solo en la Peatonal. Hay que convocar a las empresas. Cuando hablamos de una ciudad moderna, queremos volver a las estaciones solares que tenía puestos de USB, agua fría y caliente, información turística", dijo Castro.

¿Quedaron reproches sobre las primarias del 2019? "No vamos a marcar que quedó sangre en el ojo. Una PASO nos dio la posibilidad de ganarle a un ministro. Después la misma PASO nos ganó. Hubo una operación política muy fuerte contra la Peatonal", respondió ante la consulta de los conductores.

Finalmente, hizo una defensa del gobierno sanjuanino de 2003 a 2015. "Las políticas de Estado que implementó José Luis Gioja permitieron 12 años de gobierno del peronismo e incluso permitió que los primeros cuatro años de Sergio Uñac sean buenos en la administración correcta de fondos. Gioja es el hombre de las grandes obras. Y Uñac es el hombre de los grandes eventos", refirió.