En San Juan: Cristina, la presidenciable que más mide, y cuáles son los intendentes con mejor y peor imagen

De larga trayectoria en el análisis político, De Tommaso informó que, según un último relevamiento, el 65% de los sanjuaninos se solidarizó con Cristina. Mientras que un 25% piensa que estuvo armado. Y el resto no sabe qué pensar o prefiere no opinar. No pasó lo mismo respecto al feriado nacional que decretó Alberto Fernández: "Altísimo rechazo, casi en cifras semejantes", apuntó. "Hay cosas insólitas: los números más altos de los que estaban en contra era de los empleados públicos, principalmente los maestros", dijo. Los docentes consideraron que "ese hecho no era lo suficientemente importante para faltar al trabajo. Era menos importante que un dolor de estómago".