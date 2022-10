Eduardo Cáceres: "Una parte de este feminismo es racista, excluye al varón"

"No me quise correr pero me corrí por una cuestión de respeto a la gente y a las instituciones. Me saqué los fueron, me puse a disposición esperando que llegara el día que al final llegó, el sobreseimiento", dijo Cáceres en Paren las Rotativas.

Martinazzo denunció por violencia de género a Eduardo Cáceres en 2020 y en agosto de 2022 el político del PRO fue sobreseído.

"Las actuales leyes de género que bien hacen en proteger a todas las mujeres no incluyen al varón inocente", remarcó Cáceres que ahora quiere que se apruebe la Ley Alejo.

"Tenemos un grave problema. Quienes hoy tienen la voz cantante de un mal llamado feminismo porque el feminismo intentó la igualdad con el hombre. Una parte de este feminismo es racista, excluye al varón, hablo de aquellas personas que escriben en las paredes 'muerte al macho'. Porque de muerte al macho vino la muerte de Lucho, el chico pampeano que murió por dos integrantes del movimiento feminista", se justificó Cáceres.

Sobre su vuelta a la política, el miembro del PRO no quiso dar demasiadas precisiones pero sí aclaró que seguirá trabajando en una "problemática social donde noto que todos los actores sociales y políticos se han involucrado".

El exdiputado nacional también se mostró confiado en que "el próximo presidente y el próximo gobernador serán de Juntos por el Cambio" y sostuvo que su agrupación debe "replantearse la estrategia luego del cambio de reglas con la Ley de Lemas". Cáceres no identificó a un candidato a Gobernador por Juntos por el Cambio: sobre Marcelo Orrego dijo "es el más visible pero debemos convocar a todos los sanjuaninos".