Primer tiempo: la avanzada santaluceña y los enigmas sobre las cuentas

Nueve de nueve, un pleno, es la cantidad de los ministros y secretarios de Estado del nuevo gobierno ya anunciados (sobre un total de 12) que tendrán procedencia made in Santa Lucía hasta el corte de este fin de semana.

Están los que reportan funciones en el departamento con el intendente Kanky y hasta en casos lo hacían con Marcelo, como Roberto Gutiérrez de Hacienda, Fernando Perea de Obras, el diputado Platero ahora en Desarrollo Humano, Silvia Fuentes en Educación o Emilio Achem en la Secretaría. Están los que jugaban en otras ligas territoriales pero siempre en tándem con el nuevo gobernador: los capitalinos Gustavo Fernández (Producción) y Guido Romero (Turismo y Deportes), que fueron los que abrieron la huella orreguista para que coronara Susana Laciar frente a otras alternativas externas o internas, la concejal pocitana Palma. Y están los que debutan en arenas políticas de la mano de Marcelo, como Amilcar Dobladez (Salud).

Natural entonces que el nuevo conductor apueste para sus primeros (y decisivos) días en Casa de Gobierno por el entorno más confiable. Comparable a la metáfora del DT que se juega sus fichas en un partido, y las pondrá en los casilleros de la más conoce y más confía. Por eso se comprende el desembarco de la armada santaluceña a los primeros planos, como en secuencias anteriores pudo ocurrir con el ejército pocitano a los lugares más sensibles.

Siempre Marcelo fue muy personal para confiar en su equipo. Lo demuestran los últimos armados políticos que debió emprender luego de tomar la lapicera que antes solía ejercer Roberto Basualdo. Aquella primera vez hace 4 años cuando fue postulante a gobernador y perdió con Uñac, no le tembló el pulso para armar una nómina a diputados proporcionales (los que entran o entran, independientemente del resultado en el Ejecutivo) con exclusividad de su gente (y algo de su socio Fabián Martín) en los primeros lugares. Lo repitió en el mismo armado de este año, señal ineludible sobre su inspiración para lo que seguiría.

Y lo que siguió fue el armado del gabinete, el íntimo equipo de colaboradores con que saldrá a la cancha con su prédica de un gobierno renovado, que fue lo que votó la ciudadanía sanjuanina hace ya 5 meses y recién ahora encuentra el momento de salir a concretar. Momento propicio para la súplica de evitar la insensatez de una transición tan eterna.

Así fue cubriendo Marcelo cada uno de los casilleros, de a poco y aprovechando este tiempo que algo bueno debía tener. Con la particularidad de que su gestión estará integrada además por otras extracciones relevantes como el radicalismo, el PRO, parte del Bloquismo, Actuar. Y hasta ramificaciones bien identificadas de PyT, como el sector del vice Fabián Martín. Para todos ellos, la respuesta habrá que buscarla en el mismo sentido: hay espacios para todos, pulseando las secretarías hacia abajo sobran los casos de dirigentes incorporados. Pocos, o ninguno hasta ahora, en las primeras filas, todos parecen convalidar esa potestad del gobernador.

Luego se podrá avanzar en las respuestas para cada área. Comenzando por el espíritu de síntesis de oficinas públicas, como gesto de austeridad. El caso más resonante es la unificación de Turismo y Deportes, dos áreas neurálgicas de la gestión de Uñac. Incluso fue sorpresivo el dirigente sobre quien Marcelo decidió poner en cabeza esa gestión, de alta sensibilidad además porque opera sobre la glándula de las celebraciones y las gestas deportivas a las que los sanjuaninos se acostumbraron durante 20 años, asociadas además a la neurona de las emociones.

Es que a Guido Romero no se lo esperaba nadie allí. Podía presumirse para otra área, pero no en ésta. Habían sonado deportistas del palo como el Panchito Velazquez o Eduardo Cerimedo, también el diputado Platero (que quedó en Desarrollo Humano), lo de Romero fue un batacazo. Será un área sensible, asociado a las costumbres más recientes que lógicamente perderán gas, sin desaparecer.

No es un dato casual ni irrelevante que los dos últimos casilleros en completar resulten los de Seguridad y Minería. El primero, porque si asoman meses turbulentos de acción en las calles –como ya tuvo Uñac en sus últimas paritarias docentes- será gravitante el control de las fuerzas de seguridad, en especial sobre el delicado hilo de la confianza. El segundo, se trata de la principal riqueza provincial a explotar, siempre con el potencial adelante. Lo natural resultaría que existiera una larga hilera en la fila para ser ungidos al frente de la cartera por excelencia de la generación de riqueza, lo que parece en cambio es lo opuesto.

Lo que sí se consolida es una estructura de alto nivel de operación político y económico para atravesar las dificultades que se pueden advertir a lo lejos, pero se agrandan en tanto se acerca el día de la asunción. Son el secretario General Emilio Achem, el ministro de la Producción Gustavo Fernández y su colega de Hacienda Roberto Gutiérrez, tres funcionarios de ultraconfianza para el gobernador Orrego que oficiarán de primeros espadachines para la flamante gestión.

Achem viene acompañando a Orrego desde su intendencia y tendrá a su cargo no sólo el rol de confidente de cada medida más o menos delicada sino también tomar la temperatura ambiente. Para eso, tendrá un rol expandido al diálogo político con propios y extraños, los del palo y los de enfrente, intendentes y diputados. Piedra angular desde el minuto cero.

Fernández hizo grandes migas con Orrego hace tiempo y se complementaron en Capital: inicialmente fue postulante a intendente por Dignidad Ciudadana, luego se replegó a la diputación por pedido del conductor para fortalecer la fórmula de Susana. Empresario de contacto fluido, tendrá a su cargo medir el humor del sector de negocios.

La parte más complicada le tocará a Roberto Gutiérrez, otro hombre que viene acompañando a Marcelo desde los tiempos de fuerte presencia de Roberto Basualdo. Porque no sólo tendrá la misión de controlar los relojes del motor, las variables económicas. Sino de establecer la plataforma desde donde se medirá a la gestión que arranca el 10 de diciembre.

Sobre lo primero, generoso trabajo en calibrar el ingreso de fondos nacionales ahora que ese frente aparece con nubarrones con el presidente Milei. Más el resabio de medidas electoralistas de Massa como la eliminación de Ganancias a los más altos salarios. Fue un sinsentido político del actual ministro porque no consiguió congraciarse con una franja del electorado que igual lo votó en contra, pero además un latigazo a las cuentas provinciales porque son fondos que se coparticipan. Eso, sumado a eventuales nuevas reducciones de Milei o eliminación de dinero de obras, luz anaranjada sobre la actividad desde el vamos.

Y luego está la función de establecer desde donde parte la gestión Orrego en materia de cuentas públicas. Será ese y no otro el debate de fondo en la arena política provincial de los próximos meses: lo que nos dejaron, lo que les dejamos. Toda acción económica en tiempo presente referirá a dónde quedará colocada esa vara.

Hacerlo de manera objetiva será dificultoso, por lo tanto habrá que apelar a lo que dicen los protagonistas. La gestión Uñac ya emitió veredicto sobre la economía que dice dejar: que hay 65.000 millones en el fondo, equivalente a dos meses de sueldos estatales, que hubo dos años de crecimiento del PBG por un 14%, 25%de inversión, un tercio de presupuesto local en obra pública.

La gestión Orrego hará su devolución, en su caso sobre lo que dice que recibir. Se está tomando su tiempo, cosa de tener todos los elementos en manos. El 10 de diciembre arranca la función.