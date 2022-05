El aviso de la esteticista a la Corte, en clave para que se entienda

Primero, la prostitución no es delito, mal que le pese a cierta a brigada moralizadora que lagrimea con Prety woman y a la vez criminaliza su ejercicio a la vuelta de casa. Sí podrá ser un flagelo social, una desgracia que jóvenes mujeres –o no tan jóvenes- decidan poner a explotar su cuerpo a falta de opciones mejores. Parte de la realidad que preferiblemente no debería transcurrir a la vista de los que no lo quieran ver, o no deban hacerlo (como los menores). Pero que la hay, la hay. En esta esquina o en la otra, por WhatsApp o por referencia, en hotel 5 estrellas o en otro más común.