Colombo y el resto, multitud de aspirantes para dar lucha a una gestión potente

El primero, que si bien a Rodolfo los astros le muestran una buena cara, deberá comprender que no será asunto de dejarlos correr a su suerte –como a los astros- sino de dotarlo de la estrategia adecuada para no frustrarse y ver pasar el turno (otra vez) sin pena ni gloria. Dispone del respaldo de la estructura política nacional alumbrada como la favorita en las elecciones presidenciales (Juntos por el Cambio), en su caso más del lado de Larreta que el de Bullrich. Y todo lo que derrame desde el sistema de ideas nacional, que no es poco. Y dispone en Capital de la foto con Marcelo Orrego, un líder provincial en ascenso al que todos quieren tener cerca. Bastante, pero no suficiente.