¿Macri no tiene nada que hacer en San Juan?

- Si Mauricio Macri decide no incluir a San Juan entre las 30 ciudades en las que desplegará su campaña Sí se puede, formato final para su recorrida decisiva por el país, estará automáticamente señalando que no considera que en la provincia tenga algún espacio para recuperar en materia de votos.

-Si Macri decide no venir a San Juan -para lo que le quedan apenas los tres primeros días de la semana, en medio de un sistema que no anticipa sus inminentes destinos-, estará dando por buenos los escasos 20 puntos de aprobación en las urnas que obtuvo en la última Paso en toda la provincia.

-Si Macri no viene a San Juan en los próximos días estará redondeando un récord de desprecio hacia la provincia: nunca un candidato presidencial de Argentina dejó de llegar a la provincia en su campaña política, menos aún un presidente en funciones en busca de su reelección. Como Macri no visitó San Juan tampoco para la Paso, una nueva ausencia en la recorrida nacional daría forma a un inédito nivel de desinterés.

-Si Macri no visita San Juan en su campaña de cierre, estará desechando una cuantiosa fuente potencial de respaldo. El Gran San Juan es el décimo aglomerado más poblado del país con 461.000 personas, por debajo sólo de Bs. As, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Salta y Santa Fé. Con excepción de la Plata, muy cercana a la Capital Federal, a todos ellos fue o irá, según se estima.

-Si Macri no visita San Juan estará tácitamente suscribiendo una hasta ahora presunta falta de confianza en su equipo provincial. Sospechado de incapacidad por buena parte de los dirigentes afines al PRO que decidieron dar el portazo ante los desplantes, la centralidad y el egoísmo de los jóvenes que lo manejan en la provincia (el diputado nacional Eduardo Cáceres, el provincial electo Enzo Cornejo a la cabeza). La frutilla de la torta sería el desplante presidencial, luego de la polvareda que levantó en la provincia.

-Si Macri no llega a San Juan con su gira Sí se puede estará certificando que no tiene respuestas para los tres juicios ante la Corte que le presentó la provincia, ante los impagos de obras públicas que se deberían realizar Vialidad Nacional y que la provincia costeó transitoriamente ante la falta de desembolsos de na Nación, con la finalidad de no detener las obras. Como esas devoluciones no se concretaron, San Juan debió apelar al máximo tribunal de justicia nacional, un hecho inédito en la historia de la relación.

-Si Macri no viene a hacer campaña estará aceptando que no tiene nada que hacer en los departamentos a los que sostiene políticamente. Algunos muy numerosos en cantidad de votos, como Rivadavia y Santa Lucía, conducidos por dirigentes afines y en los cuales perdió en la Paso.

-Si Macri no aterriza su campaña Sí se puede en San Juan estará reconociendo que no dispone de más herramientas efectivas para la captura del voto humilde en los departamentos alejados. Donde la gente pareció en las Paso agarrar el derroche clientelar que desplegó en los últimos meses y darle la espalda en las urnas. ¿Será verdad que hay un despliegue territorial de 5.000 pesos por un voto en San Juan, como cuentan por lo bajo dirigentes de su propio riñón?

-Si Macri no llega con su campaña a San Juan entre las 30 ciudades del país en las que piensa concluir su campaña –incluyendo la marcha al obelisco de este sábado-, estará demostrando que no tiene más nada para dar a la provincia. Si es que se acepta en la definición a algunos anuncios inconclusos pronunciados a lo largo de su gestión.

-Si Macri no visita San Juan en su cierre de campaña se privará de la posibilidad de torcer el curso de un mínimo histórico en materia de aporte nacional para la provincia. Con sólo una visita a la provincia como presidente, será Macri el que menos lo hizo y el que menor cantidad de fondos palpables de la Nación invirtió en toda la historia.

-Si Macri no visita San Juan en su campaña estará certificando que en la región cuyana tuvo hijos y entenados, preferidos y despreciados. Los primeros, Mendoza, donde corrió apurado en las primeras etapas de su gira. Prometió allí otro paso a Chile, el Metrobús y US$ 1.000 millones para la obra hidroenergética más importante de la historia de esa provincia, Portezuelo del Viento.

-Si Macri no visita San Juan se marginará de la posibilidad de algún anuncio de campaña focalizado en la provincia, como hizo en Mendoza y en cada ciudad a la que fue. Más allá de darle rodaje a sus promesas para su eventual segundo mandato de carácter general, como los planes para exportaciones, primeros empleos, etc.

-Si Macri no viene en su gira proselitista le estará dando la razón a los que sostienen que la mejor campaña del oficialismo en todo el país es sin él. Como ocurrió los dos distritos en los que recientemente se impuso un dirigente relacionado con la Rosada en los últimos meses: en Mendoza, Cornejo cortó las fotos con Macri el mismo día de las Paso –el 11 de agosto-, impidió el aterrizaje de funcionarios nacionales al podio ganador y recién los recibió días después, con el triunfo en su provincia a salvo; y en Salta, Gustavo Saenz formó parte de la escudería de Cambiemos en lo formal, pero desplegó relaciones con todo el arco peronista –desde Massa, de quien fue candidato a vice en 2015, hasta Lavagna- también y bloqueó la llegada en campaña de dirigentes macristas, ni hablar el propio Macri. En San Juan, Marcelo Orrego dispone de un perfil con visibles similitudes al de Saenz: de relaciones con todo el arco, contactos con el peronismo, generación de recambio. Y cero voluntad a que aterrice el presidente en campaña, esta semana lo hicieron los dos alfiles con los que prefiere relacionarse, ambos provenientes del PJ: Pichetto y Frigerio.

-Si Macri no trae a San Juan su gira Si se puede, estará abonando el camino argumental de los que sostienen que en la provincia no se puede.

Quedan algunos días, puede ocurrir aún. Sería bueno que lo haga, y que traiga consigo todas las respuestas.