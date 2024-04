Ni el Ironman lo para: Leo Cobarrubia y una "preparación" que terminó con podio

Polish_20240407_164223739.jpg

"Participé más que nada como preparación a lo de la semana que viene. Me siento bien para el Argentino, pero quería probar 90 kilómetros, que es lo que hago todos los días, pero esta vez en la bici de contrarreloj. Claro que nadar y trotar, no (risas). Pero lo que hago me gusta hacero bien y disputar", expresó Cobarrubia.

Del 12 al 14 de abril, el ciclista sanjuanino correrá en Córdoba el Argentino de Ruta junto a la selección sanjuanina. En la categoría Élite, el "Bicho verde" estará acompañado de Daniel Zamora, Alan Ramírez, Leandro Velárdez, Santiago Sánchez, Rubén Ramos, Mauro Domínguez, Kevin Castro, Gustavo Albarracín y el experimentado Sergio Aguirre.