Qué es la tendencia "blocke core" y cómo llevarla con estilo

La idea principal es utilizar una variedad de prendas deportivas, en su mayoría casacas futboleras nuevas o vintage de colores brillantes y atrevidos para crear un look desenfadado, audaz y moderno. La mejor manera de conseguir este look es combinar los sólidos brillantes con los estampados contrastados, como chevron o florales, para crear looks distintos pero armoniosos a su vez.

¿Cómo llevar el Blocke Core sin recibir el "hate" de los fundamentalistas del fútbol?

Llevar la tendencia Blocke Core no es tan difícil como puede parecer al principio. Se trata de mezclar y combinar prendas del ambiente deportivo y para crear un look único e inolvidable. Tip infalible: concéntrate en unas pocas piezas statement con colores y estampados llamativos. Combínalos con piezas más neutras como un buen jean para crear un look equilibrado y no demasiado extravagante. De paso, averiguar data del club de donde viene tu casaca no es mala idea.

Otra alternativa es agregar un par de zapatillas blancas llamativas y una gorra de color vivo para conseguir un look moderno y con estilo. Para un style de noche en la ciudad, podés combinar un vestido llamativo con un blazer de piel clásico y unos tacones llamativos.

El plan es animarse a esta movida divertida que puede adaptarse fácilmente a cualquier estilo.