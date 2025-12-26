viernes 26 de diciembre 2025

Enterate cuál es la nueva tendencia viral que marcará el maquillaje del verano 2026

Minimalismo, piel fresca y un detalle que marca la diferencia: las fake freckles se vuelven virales y ya son furor en redes y pasarelas. ¿Qué son?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa. 

Con la llegada del calor, el maquillaje vuelve a bajar un cambio y apuesta por looks livianos que dejen respirar la piel. En ese contexto, una tendencia inesperada empezó a ganar terreno y promete dominar el verano 2026: las pecas falsas. Sutiles, delicadas y pensadas para realzar el rostro sin sobrecargarlo, se convirtieron en el detalle favorito de quienes buscan un estilo natural pero con personalidad.

El boom de las fake freckles se explica en parte por su versatilidad. Se pueden lograr con lápices específicos, sombras en polvo o incluso con delineador líquido marrón, siempre buscando un efecto realista y poco marcado. Lejos de lo exagerado, la clave está en que parezcan espontáneas, como si fueran propias de la piel.

Más allá de lo estético, esta moda conecta con una búsqueda clara: verse auténtica. Combinadas con protector solar, tonos cálidos y un maquillaje apenas perceptible, las pecas suman frescura y un aire veraniego ideal para los días de sol y vacaciones. Además, encajan perfecto con un estilo minimalista y sobrio, funcionando como un detalle que levanta cualquier look sin esfuerzo.

¿El plus? No hace falta ser experta. La técnica es simple, adaptable a cada rostro y permite jugar según la ocasión. Todo indica que este pequeño gesto beauty llegó para quedarse y será protagonista absoluto en los meses de calor que vienen.

