El boom en San Juan de la manicura en hombres: el "accesorio" que levanta outfits

En una charla distendida con Agustín sobre su trabajo como manicurista certificado (un rubro bastante inusual aun para los hombres), nos comentó qué lo motiva a seguir perfeccionándose, a darse a conocer y, sobre todo, a contagiar ese gusto por el estilo tan diferencial que le dan las uñas bien pintadas y arregladas a quien las porta, no solo a las mujeres.

“Está muy estigmatizado el tema de las uñas todavía. Me animo y me atrevo a decir que a un montón de hombres les quedarían excelente las uñas pintadas, capaz que, si no se animan a toda la mano, 2 o 3 uñas sería suficiente”, asegura Agustín desde su experiencia.

Un tip para romper el hielo:

"Por ejemplo, me imagino que venga un hombre y que me diga que le haga las uñas y le convine con el traje que va a usar para un casamiento...seria FANTASTICO"

Está claro que las uñas no solo van con un estilo “rockero” o punk”. Perfectamente puede ser el detalle justo e ideal para destacar un out fit de fiesta, para una presentación importante o por qué no, para marcar con fuerza el estilo personal.

Por otro lado, Lara destaca que "cada persona tiene un color por preferencia en las uñas que hace que todo quede bien". Lo cual es muy real. La colorimetría en el aspecto de cada persona es fundamental a la hora de combinar telas, cortes, tonalidades y estilos.

Así como ya ganó terreno el estilismo en cuanto a la barba y el pelo, el cuidado de la piel y el maquillaje natural en los varones, las uñas también toman un rol destacado e importante, estandarte que defiende y visibiliza Agustín desde su trabajo y su arte.

“Es que todavía los hombres no dimensionan lo bien que pueden quedar las uñas pintadas en nosotros”, se expresa con Tiempo Agustín… para pensar.

Muchos de los sanjuaninos que podemos ver en redes que pintan sus uñas lo hacen casa, tal vez con algún esmalte robado de alguna mamá, abuela o hermana. Tranquilos, hay muchas personas preparadas para hacerlo de manera profesional en la provincia, y que lo hacen muy bien, como en el caso de Agustín y su emprendimiento Nails n´Rock.

Andrés Cantos, el policía sanjuanino participante de La Voz Argentina que lució sus uñas pintadas y la rompió:

Andrés Cantos, el policía sanjuanino que participa en La Voz Argentina , solo logró que todos quisieran robarlo tras un Knockout espectacular en el programa de canto más popular del país de la actualidad, sino que también rompió el esquema con sus uñas pintadas, acompañando su look para la presentación donde cantó el clásico "Ahora quién" de Marc Anthony. Tras una presentación espectacular, Cantos conquistó al jurado y a los televidentes, quedándose así con el Team Lali y continuando en el programa para la próxima instancia.

Con una camisa floreada de última tendencia, el policía sanjuanino eligió el tono de sus uñas en composé con tonos como el rojo vibrante, celeste y negro. Un fuego. Si te lo perdiste en detalle, aquí la prueba (no se nos escapa nada en esta sección).

La conclusión: si este empujoncito de sanjuaninos mostrando sus uñas perfectas no fue suficiente para que te animes a romper tus esquemas y darlo todo, podés consultarle de manera particular a Agustín en sus redes sociales sobre algunos diseños o estilos que acompañen tu onda y así conocer un camino estiloso que eso solo de ida…