Pese a estar aprobado, a Josemaría le faltan innumerables permisos para arrancar

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto fue aprobada en San Juan en abril de 2022 y hasta ahora no se han producido avances significativos en la marcha de los trabajos. El proyecto sigue en etapa de preconstrucción.

¿Cuáles son las razones que están dilatando al principal proyecto minero? Desde la empresa Deprominsa -subsidiaria de Lundin en San Juan- dan información limitada, pero explicaron que están cumpliendo con los requerimientos de la autoridad minera provincial de explicar información relevante de un componente clave que tendrá la futura mina del proyecto de cobre, como es el depósito de colas. Pero además de eso, aún les queda por tramitar decenas de permisos sectoriales para poder arrancar.

En el Ministerio de Minería también dan su versión sobre los motivos de la demora, y le añaden no solo el componente inflacionario y los vaivenes de la economía del país, sino también del mundo.

El dique de colas

En el ministerio de Minería reiteraron que la aprobación de la DIA de Josemaría fue “general”, pero que recibió algunas objeciones “en particular” que la minería debe subsanar. O sea, se le pidió que incorpore mejores y optimice el proyecto. Es la primera vez que sucede de esa forma en la provincia, ya que en anteriores proyectos mineros de oro, cuando la empresa recibía la DIA, había luz verde para empezar de inmediato a construir.

La principal objeción a la futura mina fue el depósito de colas, donde irán a para los deshechos de la extracción del cobre de la roca. El viernes 22 de setiembre, Deprominsa realizó el primero de tres talleres en la sede de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. Durante el próximo mes de octubre la compañía continuará explicando a los miembros de las instituciones que componen la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), cómo será el diseño del dique de colas que tendrá la futura mina de cobre situada en Iglesia.

Lo que preocupa es que la obra resista los sismos, y en esta primera reunión se explicó en detalle la ingeniería. En los siguientes talleres se analizarán aspectos del Diseño y Estabilidad y la Evaluación Ambiental del mismo, con las mejoras introducidas. Pero este tema del dique tiene una larga historia:

Luego de la aprobación de la DIA en abril de 2022, el 13 de marzo 2023 la empresa minera realizó la primera presentación formal en el expediente con un informe de las mejoras al depósito. Ocurre que la empresa había presentado dos tipos y diseños del depósito de colas, pero el ministerio de minería se inclinó por uno aguas abajo que considero más seguro ante los sismos.

El 21 de abril de 2023 los asesores de Ausenco y de Knight Piésold presentaron a la CIEAM un nivel de detalle mayor del proyecto.

El 18 de agosto de 2023 se realizó una segunda exposición técnica de información actualizada referida a aspectos técnicos y ambientales de las mejoras del depósito de y las tres presas que lo componen (principal, Norte y Sur). El equipo también dio detalles sobre la matriz de impactos ambientales incorporada al diseño del depósito, en sus diferentes etapas de construcción, operación y cierre, y los planes de manejo y monitoreo ambiental asociados a dichos impactos. Pero no fue suficiente: allí se acordaron los tres talleres específicos para que todos los miembros de la CIEAM se saquen todas las dudas.

Los organismos que conforman la CIEAM son: Ministerio de Minería, Departamento de Hidráulica; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria; Instituto de Desarrollo de la Biodiversidad; Subsecretaria de Desarrollo Sustentable, Subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Ministerio de Salud Pública, Dirección de Recursos Energéticos, CIPCAMI, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Católica de Cuyo, INTA), INPRES y el Instituto Nacional del Agua.

Otras obras que están en espera son la traza del nuevo camino de acceso al área de la futura explotación del yacimiento de cobre de 200 kilómetros, y la construcción de una línea eléctrica de alta tensión de 500 kW para un tramo de 250 kilómetros.

Desde la empresa explicaron además que en paralelo empieza ahora la gestión de permisos sectoriales: la mayoría de los organismos mencionados arriba deben dar autorizaciones para el inicio de la obra. “En la particularidad, tendrán que ir oficina por oficina para obtener los permisos”, indico el ministro de Minería, Carlos Astudillo. O sea que en la práctica, falta un tiempo largo para arrancar.

La palabra oficial

El titular provincial de minería explicó que la minera ya puede empezar con algunas obras, siempre que obtenga los permisos. Pero analizó otros factores que están impactando para que la minera del paso: los vaivenes de la economía local e internacional. “Cuando se definió Josemaría el precio del cobre estaba en un índice de 3,5 o 4,5, y hoy día está en 3,8. Si uno hace una inversión con la proyección de que un cajón de tomate va a valer 10 pesos pero ahora estoy viendo que va a valer 5 pesos, no sé si me conviene invertir toda la plata ahora o ir invirtiendo despacito a ver si este peso me aumenta”, graficó Astudillo.

Además de los cambios financieros y económicos, el ministro mencionó el impacto nacional y mundial del COVID, el crack financiero que llevó al cierre y quiebra de empresas de servicios informáticos y bancos, y la guerra de Ucrania con Rusia y las implicancias económicas mundiales que causó. Todo eso dificulta también el financiamiento que debe conseguir Lundin para construir la futura mina.

Para encarar el proyecto la compañía canadiense requiere de unos U$S 4.100 millones de inversión. En su construcción va a generar entre 8.000 y 10.000 empleos directos durante los cuatro años de construcción, y cinco veces más en empleos indirectos. Además, requiere de la construcción de 200 kilómetros de ruta, una línea de alta tensión de 500 kW para un tramo de 250 km y se abastecerá íntegramente con energía renovable.