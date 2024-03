Milei también le habló a los mercados: promesa de déficit cero, reformas estructurales y acuerdo político

El accidentado arranque con el Congreso, en particular con una Ley de Bases que tuvo que ser retirada ante la falta de acuerdo, no hizo más que aumentar esa incertidumbre. El escaso apoyo político quedó expresado en una mayoría legislativa que le dio la espalda y en un grupo de gobernadores fuertemente combativos. Y no solo los peronistas.