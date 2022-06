Luis Juez dijo que a Alberto Fernández "hay que medicarlo"

Esta vez cargó, otra vez, deberíamos decir, contra el mandatario al que le “diagnosticó” (se desprende de sus palabras) alguna enfermedad mental.

En la agresión hizo cómplice a la toda la dirigencia argentina: "Todos creemos que a este Presidente hay que medicarlo, necesita ser tratado. Oficialistas y opositores creemos que este tipo no puede estar hoy ejerciendo de la forma que lo hace. Está desenfocado y fuera de sí".

"Está desenfocado, fuera de sí, es un tipo que no pega una. Está degradando de tal manera la figura presidencial que más abajo no puede estar", disparó.

Luis Juez está particularmente enfurecido desde que la decisión de Cristina Kirchner en el Senado de partir en dos el bloque del Frente de Todos lo dejó sin su silla en el Consejo de la Magistratura, al que ya le había tomado el peso.

Esto acentuó más su fervoroso antioficilismo que lo llevó a decir que “no vamos a proponer nada en el Congreso. Nos vamos a limitar a no votarle nada al Gobierno”.

Luis Juez se convirtió en uno de los macristas más convencidos, como fin de un arco de pertenencia que comenzó en la transversalidad propuesta por Néstor Kirchner al comienzo de su mandato, en 2003.

Más tarde llegó a ser embajador de Argentina en Ecuador por disposición de Mauricio Macri, misión diplomática que tuvo que abandonar porque, otra vez, con pretendida gracia, contó en una de sus vueltas al país que "Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana. Van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos".

Luego de considerar “mugrientos” a los ecuatorianos, ese país pidió dos veces que la Argentina lo retirara del cargo, en el que Juez permanecía impávido. Finalmente, fue demasiada presión y terminó removido.