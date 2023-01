Lionel Scaloni habló sobre su futuro y reveló a que otra selección entrenaría

Tras la consagración en Qatar, Lionel Scaloni quedó posicionado como uno de los técnicos más destacados de la actualidad. De hecho, es uno de los candidatos a quedarse con el premio The Best como mejor DT de la temporada pasada. Además del reconocimiento en la Argentina , también vive un buen momento en España , donde reside desde hace años.

Si bien antes del Mundial de Qatar, el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia había anunciado una extensión -de palabra- con Scaloni hasta el 2026, la situación no está resuelta. De hecho, el entrenador sostuvo que aún no tiene fecha la reunión con Tapia para avanzar en ese escenario. De todas formas, señaló que su atención no se centra en esa cuestión.

“Espero sentarme con el “Chiqui” Tapia y ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé el día que voy a viajar. Estoy con la familia y disfrutando estos días”, afirmó este lunes. Y amplió: “Tengo la mejor relación con el presidente de la AFA. Le agradezco la oportunidad que me dio de estar al frente de la Selección. Cuando vaya, anunciaremos lo que tenga que ser”.

No obstante, Scaloni aseguró que le gustaría seguir al frente del combinado local. “Estoy bien donde estoy. Seguiré entrenando. Estar en la Selección me permite estar en mi casa, con mi familia, ver crecer a mis hijos”, señaló.

En tanto, el DT no se cerró a otros desafíos profesionales en el futuro. “En algún momento llegará el momento de dirigir un club”, afirmó. Scaloni se había desempeñado previamente al frente del plantel de la Sub 20 y como asistente del club español Sevilla y de la selección mayor -con Jorge Sampaoli- en el Mundial de Rusia 2018.

En ese sentido, también se mostró abierto a dirigir a otra selección, al ser consultado sobre la posibilidad. “Entrenaría a la Selección Española . ¿Por qué no? Es mi segunda casa. Estoy enamorado de estar acá, de como me tratan. Cualquier argentino diría lo mismo”. Vale recordar que Scaloni está radicado en Mallorca, donde vive con su mujer y sus hijos.

A su vez, el entrenador desestimó las críticas que recibió inicialmente. “Un entrenador que sólo había trabajado con la Sub-20 y fue ayudante de campo... es normal que un periodista pueda decir: ‘¿dónde dirigió Scaloni para estar sentando en el banco de la Selección’”. Las opiniones de los periodistas son opiniones, y en ese momento era lo que había”.

El jugador con el que se identifica y la final

Scaloni se refirió al partido con Francia en el estadio Lusail. “No he vuelto a ver la final. La tengo clara en mi cabeza, pero no he vuelto a verla. Hasta hoy pienso que fue una lástima no cerrar el partido en los 90 minutos”, admitió.

En el mismo contexto, el director técnico aceptó que no quiere revisar la inolvidable atajada de Emiliano “Dibu” Martínez ante el delantero Kuolo Mani, en el último minuto del suplementario de la final en Doha. ”Esa la vi, es un flash, la vi muchas veces en la TV. Es una imagen pesada. Quizá si la vuelvo a ver, entra. Fue una jugada clave para nosotros y se terminaba todo ahí, lo que hubiese sido muy injusto”, apuntó el director técnico de la Argentina.

Y del mismo encuentro, señaló que la charla técnica previa fue “muy emotiva” de cara a sus dirigidos. ”Fue muy emotiva porque fueron cuatro años de trabajo para llegar a eso. Preparamos el partido y dijimos lo que creíamos necesario. Fue un agradecimiento y ahí paré, no pude seguir por la emoción”, reconoció el conducto del seleccionado campeón del mundo.

Como ya lo hizo en otras oportunidades, destacó la importancia de Lionel Messi en la Selección, reiteró que se trata del “mejor jugador de la historia”, y habló sobre como dirigirlo. “Entrenar a Messi no es difícil, al contrario. A nivel técnico no se le puede corregir nada, lo deciden ellos. Tácticamente, se le explica como a cualquier jugador”, añadió.

En ese sentido, recordó la recepción que tuvo del capitán de la Selección cuando fue confirmado en su cargo. “En el momento que íbamos a asumir, le contamos a Messi. Él se reía, estaba contento. Nos dijo que quería que nos vaya bárbaro y le dije que lo esperábamos”, agregó.

Por otro lado, reveló con cuál jugador del actual plantel se identifica. “Tal vez me asimilo con [Rodrigo] De Paul, aunque él juega mucho mejor que yo. El nivel está más alto que antes. Yo no podría jugar en la selección argentina ahora”, indicó.

FUENTE: La Nación