Ley de Alcohol Cero al volante: los sanjuaninos, divididos con aplicarla en la provincia

De un total de 7.968 lectores, el 55% aseguró que San Juan no debería adherir a la nueva ley. Entre ellos, el 30,1% señaló que, en caso de implementarse, no se reducirían los accidentes de tránsito, que durante este año se han cobrado varias víctimas fatales. Mientras tanto, el 24,9% de los lectores apuntaron que la ley perjudicaría a la industria vitivinícola.

Del otro lado de la vereda se encuentran los que sí creen que San Juan debería adherir a la norma, considerando que, si hay mayores controles y no se permite ni un mínimo de tolerancia de alcohol, se salvarían muchas vidas. En total el 45,1% de los lectores se inclinaron por esa opción.

image.png

Cabe recordar que en lo que va del año, en la provincia se registran lamentablemente casi 30 fallecidos por siniestros viales. Si bien no en todos los casos uno de los factores fue el consumo de alcohol, desde el Observatorio de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Gobierno, desde hace un tiempo sostienen que sumado a la alta velocidad y el uso de elementos de seguridad (como cinturón o casco), la presencia de alcohol en sangre es uno de los detonantes de los altos casos de siniestralidad vial que suceden a diario en San Juan.

Mientras, desde sectores vitivinícolas, como la Federación de Viñateros, por citar un ejemplo, se manifestaron en contra de la ley, señalando que no solo afectaría al sector, que ya viene complicado por motivos económicos y climáticos, sino que además sostienen que no impactaría en la siniestralidad, ya que para ello habría qu8e trabajar medidas más duras, y no solo ver si el conductor consumió o no alcohol.