La revancha del sanjuanino Guallama: de ser goleador de River y rescindir contrato a debutar en la Primera Nacional

El fútbol da revancha. Por más trillada que suene la frase, no deja de ser efectiva. Un ejemplo claro de uno de los clichés futboleros top es el sanjuanino Diego Guallama , quien este último fin de semana tuvo su esperado debut en la Primera Nacional . Después de rescindir contrato con River , club en el que jugaba desde 2017, el delantero tuvo su estreno en el fútbol grande.

"Llegó el día , después de tanto esfuerzo y trabajo, cumplí el sueño que tanto deseaba poder debutar en primera, gracias a este club por darme la oportunidad, vamos por más. Todo esfuerzo tiene su recompensa siempre, agradecido a dios", expresó el futbolista en redes sociales, tras el partido.

Cabe destacar que el atacante sanjuanino se sumó a All Boys en enero pasado, después de cambiar de rumbo y resignaron su sueño de triunfar en River para buscar nuevas oportunidades. Si bien había tenido un buen rendimiento en la Reserva en 2023, era consciente que en 2024 no iba a ocupar el mismo lugar en el equipo de Marcelo Escudero. Fue así que el pibe decidió aprovechar la oferta de All Boys, llegó a un acuerdo con los dirigentes del club para irse con el pase en su poder y se sumó rápidamente al equipo de Floresta.

A pesar de ser convocado por Pablo Aimar para la Selección Argentina Sub-15 que se consagró campeón de la Copa Internacional Vlatko Markovic (2019 en Croacia), de sus golazos en la Sexta y de su breve racha en la Reserva, Guallama se despidió de River con mucho agradecimiento.