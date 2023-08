Bife a lo Pobre, la original delicia iglesiana que desde hace 8 años conquista paladares

“Mucha gente viene directamente a comerlo, porque vio fotos o vio algún video y vienen a buscarlo. Hay gente que lo pide porque lo escuchó de alguien, pero no lo había visto y descubre que es mucho. Hay mucha gente que viene, de paso, que en realidad lo prueban y hay mucha gente que viene a hacer actividades deportivas y nunca han probado un plato igual en alguna parte. Ellos dicen que es único, si no lo comes acá no lo comes en otro lado”, comenta Rodolfo.

WhatsApp Image 2023-08-14 at 16.04.38.jpeg

El platillo nació hace unos 8 años, cuando Rodolfo y Roxana buscaban algo que los identificara, no solo como local individual, sino a nivel regional. Cabe recordar que Rodeo, la villa cabecera de Iglesia, es uno de los lugares turísticos más convocantes de San Juan, debido al Dique Cuesta del Viento, un escenario que reúne deportistas y aventureros sanjuaninos y de todo el mundo para las prácticas de windsurf, kitesurf, kayak, stand up paddle y pesca deportiva. Debido al gran movimiento de turistas, la pareja buscaba algo que los distinguiera, fuera de las opciones que ya ofrecían. Así fue como nació la preparación que presenta características únicas.

WhatsApp Image 2023-08-14 at 16.04.37.jpeg

Para darse una idea, la preparación no es apta para quienes se encuentran a dieta, ya que contrario a cómo lo indica su nombre, la principal característica es la abundancia al por mayor. “Ni siquiera entre tres personas se lo han podido terminar completo. Hay chicas que vienen entre 6 lo pueden terminar, y hombres entre 5 seguro. Muchos se llevan lo que sobra”, comenta entre risas Rodolfo. Comenta que los que llegan por recomendación a buscar la opción no salen de su asombro cuando la preparación llega a la mesa.

El Bife a lo Pobre consiste en una base de papas fritas cortadas en forma de bastón colocadas en un plato playo grande. Arriba se le agrega una capa de paleta cocida de cerdo y una de queso tybo.

WhatsApp Image 2023-08-14 at 16.04.32.jpeg

Se le agregan varios bifes de lomo previamente cocidos a la plancha, una capa más de papas fritas y suman un salteado de verduras que contiene cebolla, choclo, arveja y zanahoria cortada en cubitos. “El salteado es con vino blanco sanjuanino que el da el toque caramelizado a la cebolla”, agrega Rodolfo, compartiendo su tips más importante de la receta.

WhatsApp Image 2023-08-14 at 16.04.34.jpeg

Como si esto no fuera suficiente, arriba del salteado se colocan 5 huevos fritos (lo que da la pauta que es una preparación para cinco personas). La decoración tiene tiras de panceta, tomates Cherry y aceitunas. El broche de oro es una lluvia de queso sardo rallado.

¿Y cómo se come? Se rebana cual porción de torta, lo que provoca que la torre descienda un poco y se sirve.

WhatsApp Image 2023-08-14 at 16.04.25.jpeg

Si bien hubo intentos de probar otros ingredientes o disminuir su tamaño, siempre se volvió a la receta original, donde los sabores combinan en armonía, no se vuelve invasivo uno del otro, y generan una saciedad única.

“Lo vimos como pobre porque era mucho lo que llevaba, y era como que una familia pobre hacia abundante y comía mucho. Resultó ser algo irónico que a lo pobre sea tanto. Resultó pegar y hoy es el plato que nos sigue representando. Somos los creadores de esto y seguimos en carrera”, señala con orgullo Rodolfo, dejando en claro que para nada es mezquino con su preparación y espera que, en el futuro, varios locales del departamento puedan sumarse a la idea, para que se convierta en una preparación propia del departamento, única al menos en la región.

WhatsApp Image 2023-08-14 at 16.04.40.jpeg

Al respecto reflexiona: “Sería bueno que en Iglesia nuestros colegas lo puedan preparar y hacerlo regional, propio de la zona. La papa que usamos es de Tudcum, el tomate es de acá también, al igual que el choclo. Tiene varios ingredientes que se producen en el departamento y nos gustaría que siga creciendo, y le agrade a la gente. Es lo que pretendemos de esto”.