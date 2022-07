Sol en Leo: cómo afectará a cada signo

Astrología ¿Algo no te cierra?: el ranking de los 3 signos del zodíaco más sospechosos

Agosto, el tiempo de Leo

Leo es un signo diurno Fijo y de Fuego (caliente y seco), domicilio del Sol, exilio de Saturno. Los signos Fijos corresponden al momento en que la estación ha llegado a su plenitud y permanece estable, es por eso que tienen un efecto estabilizador sobre los planetas que allí funcionan de manera constante, firme, permanente, invariable y sólida.

Leo es un signo diurno Fijo y de Fuego (caliente y seco), domicilio del Sol, exilio de Saturno. Foto: Shutterstock.

El Sol es un principio masculino y activo, relacionado con la creación, la irradiación, el brillo, el poder, la autoridad. Designa las cosas elevadas y destacadas, el poder, el lujo, la fuerza etc.

Leo corresponde al punto álgido del verano en el hemisferio Norte, al de máximo calor, al momento de maduración de la vegetación. El esplendor dorado de la tierra, aquella época del año en la que la naturaleza ha alcanzado su pleno desarrollo; es entonces cuando los campos, huertas y árboles ofrecen sus frutos con generosidad y abundancia.

Leo está gobernado por el astro rey de nuestro sistema solar, por eso simboliza la autoridad, el poder, la nobleza, lo elevado, brillante, destacado y, como la estación que le corresponde, es generoso y creativo.

Debido a la intensidad de sus emociones, para estos nativos la vida en general y las relaciones en particular, pueden convertirse en un escenario idóneo para manifestarse. Son histriónicos, brillantes, les gusta impresionar, buscan la admiración de los demás y ser centro allí donde estén. Leo es uno de los signos que peor soportan la derrota personal.

En el cuerpo, Leo gobierna el corazón y la circulación sanguínea. Sus enfermedades son, por lo tanto, las afecciones cardíacas y todos los trastornos de la circulación procedentes de alguna alteración de la sangre, tales como fiebres, inflamaciones o intoxicaciones.

¿Cómo son los nativos de Leo?

La sola presencia de un Leo llena de energía y vitalidad a su entorno: alegres, divertidos, tienen confianza en sí mismos. Líderes naturales, son cálidos, afectivos, sociables. Son súper generosos y compañeros, pero muy sensibles a lo que hiere su amor propio.

Suelen ponerse metas altas, con frecuencia demasiado altas. Tienen bien desarrollado su sentido artístico y nada que sea hermoso, noble o elevado puede dejarlos indiferentes. Dueños de un gran talento organizativo y de un gran poder de decisión, saben hacer las delicias y llegar al corazón de los demás.

Les cuesta pasar desapercibidos, requieren atención y necesitan que los traten como creen merecerse: tienen un alto sentido de dignidad y a veces pueden ser demasiado orgullosos.

Si posee una carta natal cuyo conjunto sea armónico, mostrará las principales virtudes del signo: autoridad, liderazgo, poder, autoconfianza, voluntad, generosidad, capacidad de organización o de liderazgo.

Tránsitos planetarios de agosto 2022: predicciones

Durante el mes de agosto de 2022, el signo de Leo, y todos los signos Fijos como Tauro, Escorpio y Acuario -especialmente todos aquellos que tengan puntos sensibles en la segunda mitad del segundo decanato y en los primeros grados del tercero-, se van a ver movilizados por momentos de mucha tensión producto de una configuración que se las trae.

Marte y Urano se conjuntarán en el cielo acompañados del Nodo Norte y luego Marte hará cuadratura con Saturno marcando los últimos días de julio y los primeros días de agosto, como uno de los momentos más tensionales del año.

Ambas lunaciones en el signo de Leo, la Luna nueva del 28 de julio y la Luna llena del 11 de agosto, también llegan cargadas de intranquilidad.

Urano estacionario en agosto 2022

Urano fue el primer planeta transpersonal descubierto en 1781 por Herschel y asociado astrológicamente con las revoluciones industrial, americana y francesa.

Tiene analogía con la tecnología y sus grandes inventos, como la electricidad, la aviación, las telecomunicaciones la electrónica, la Internet y con todos los progresos tecnológicos; se lo asocia con la velocidad, la instantaneidad, la excitación, la inquietud, la originalidad, el individualismo, incandescencia, la iluminación repentina, el despertar intelectual y espiritual. También se lo asocia con el cielo, con lo cósmico, con lo astronómico y actualmente también con lo astrológico.

Urano es una fuerza interior que nos impulsa hacia la búsqueda de una libertad que nos permita romper con aquellas estructuras y modelos que se oponen a toda novedad, progreso y cambio. El cambio de paradigma relacionado con Urano exige como reto nuevas formas de percibir y abordar nuestras experiencias en términos de realidades más convincentes y satisfactorias.

Urano llegó al grado 18 en los primeros días de julio y allí quedará estacionado hasta su retrogradación el día 2 de octubre del 2022. La retrogradación es un fenómeno que sufren todos los planetas, menos el Sol y la Luna, que parecen moverse de una forma más o menos regular, a lo largo del zodiaco, avanzando siempre de este a oeste.

El retroceso va precedido de una pérdida en la velocidad de avance hasta detenerse (planeta estacionario); luego, retrocede hasta alcanzar otra vez una posición estacionaria y reemprende el movimiento normal de oeste a este. Cuando un planeta se estaciona en un grado determinado, hay una concentración intensa de esa energía en un área definida.

Marte en conjunción con Urano en agosto de 2022

El día 1° de agosto de 2022 se producirá la conjunción de Marte con Urano. Por lo cual, aquellos que tengan puntos sensibles en esa franja del zodíaco (segundo decanato y primeros grados del tercero) vivirán una etapa de mucho movimiento y cambio, sustitución de lo viejo por lo nuevo, una ley universal que se aplica a todo cuanto existe.

Los ríos fluyen, los mares tienen corrientes y olas que se agitan y mueven continuamente, aún si dejamos cualquier cosa en un lugar determinado con el tiempo el envejecimiento, la corrosión o el crecimiento harán que tal cosa cambie. Los cambios son obvios a nivel mental, físico, intelectual y sentimental. Lo que somos hoy en día es distinto a lo que fuimos hace cinco años, y aún más diferente a lo que seremos en los próximos años.

Estos cambios operan generalmente para beneficio y enseñanza del individuo. Sin embargo, la intervención de Marte, el planeta de la acción, el dios mitológico de la guerra le suma una cuota de peligrosidad. Como características negativas, Urano se relaciona con las catástrofes, los sucesos y cambios repentinos, tragedias, rebeldía, anarquía, extravagancia, indisciplina, frialdad, divorcio, revoluciones, excentricidades y extravagancias, utopías, nerviosismo, exagerado.

Los efectos de Urano pueden ser movilizadores, sincronizando con momentos de fracturas en la vida. Esta brecha puede mostrar una alteración repentina de los planes personales, debido a condiciones nuevas e imprevistas en el medio ambiente. Los asuntos que nos preocupan tienden a perder su estructura rápidamente y a venirse abajo, ya que las situaciones presentes pueden traer consigo elementos inesperados que desafían el estado de cosas.

El hecho de que Urano esté en el signo de Tauro aconseja también prudencia a nivel economía, es decir, prudencia en todo sentido, porque hay propensión de golpes, cortes, accidentes y toda clase de imprevistos. No es el momento más apropiado para los viajes ni para realizar compras importantes.

Quienes hayan nacido en los últimos grados (días) de Virgo y Capricornio, así como Cáncer y Piscis (aunque en menor medida) recibirán esta energía de forma armónica impulsando a cambios, promoviendo oportunidades a veces únicas en la vida. Impulsado por Marte, este tránsito favorece los ascensos, sincroniza con un aumento en la popularidad y cambios en la manera de vivir, nuevas amistades, y a veces con aventuras sentimentales excitantes.

Los signos de Aries, Géminis, Libra y Sagitario no reciben aspectos mayores de Urano desde esa posición, razón por la cual no son mencionados en este informe.

Saturno continúa retrógrado en Acuario en agosto 2022

El 17 de diciembre de 2020 Saturno ingresó definitivamente al signo de Acuario, su domicilio diurno, signo Fijo y de Aire, y allí permanecerá hasta que el 8 de marzo del 2023 ingrese al signo de Piscis. A partir del 4 de junio del 2022, Saturno comenzó a retrogradar y permanecerá retrógrado hasta el 24 de octubre.

Cuando un planeta está retrógrado indica retraso y dificultad en todo aquello que significa.

El llamado Señor de los límites, el planeta que restringe, limita, separa y aísla pero que a la vez permite concretar, sistematizar, organizar y estructurar, aquél que representa al frío y crudo invierno, por lo tanto, a la escasez, pero así mismo a la previsión y el orden.

Acuario es una excelente ubicación para Saturno, ya que en su domicilio diurno se comporta de manera intelectual, científica, organizada. Los planetas presentes en Acuario son influenciados por un espíritu cientificista, que aplica métodos nuevos en el campo de su significación como puede ser la electrónica, la aeronáutica, y toda labor intelectual, e indica progresos incluso revolucionarios. Las dotes creativas propias de Acuario se encuentran apoyadas por el método saturnino.

Durante su tránsito por Acuario, Saturno se opone al signo de Leo, privando al Sol de su brillo natural, opacándolo. Todos los signos Fijos han estado viviendo este tránsito que siempre resulta en un tiempo de exigencias y de responsabilidades; es cuando toca tratar o enfrentar problemas difíciles o rutinarios. Un tiempo donde vamos a ser conscientes de nuestras limitaciones, o también puede que sean otras personas las que nos limiten nuestro accionar.

Hay una tendencia a sentir soledad, falta de apoyo, incapacidad para comunicarse con los otros. Puede ser un tiempo donde se sienta la falta de realización y las dificultades se presenten. Las energías físicas también tienden a bajar; habrá que tener precaución con los ambientes fríos y húmedos, no es buena época para relacionarse con socios ni con los superiores.

La cuadratura de Saturno con Marte refleja mucha desarmonía y puede simbolizar rupturas, acciones explosivas, energía perniciosa, destructiva, o también inhibición o destrucción de todo tipo de expresiones marcianas. Tiene analogía con trabajo, esfuerzo duro y difícil.

Habrá que atender las obligaciones lentas y cautelosamente. Esta relación de Marte con Saturno está muy asociada con estados de ánimo negativos, mucha tensión interior; por lo que es aconsejable tratar de relajarse y tratar los problemas de frente con fortaleza y positividad.

Saturno transita ya el último decanato de Acuario, por lo cual los más afectados en esta etapa son aquellos nativos con puntos sensibles en el último decanato de los signos fijos: Leo, Acuario, Tauro y Escorpio.

Los otros signos de Aire, Libra, Géminis, así como Sagitario y Aries en menor medida, recibirán la energía de Saturno desde un ángulo amigo, favoreciendo todos aquellos asuntos asociados a la tierra, a la tecnología, a los bienes inmuebles, al campo, a la relación con personas mayores y a todo aquello que sea resultado de un paciente trabajo y esfuerzo. Es buen momento para estructurar, ordenar y organizar.

Los signos de Capricornio, Cáncer, Piscis y Virgo no reciben aspectos mayores de Saturno desde esa posición, razón por la cual no son mencionados en este informe.

Marte continúa transitando el signo de Tauro en agosto 2022

Marte es el planeta de la acción. Este dador de energía, actividad y movimiento y dios mitológico de la guerra hizo su ingreso al signo de Tauro, uno de los signos de su exilio, el 6 de julio y allí permanecerá hasta el 21 de agosto de 2022, cuando ingrese a Géminis en un largo tránsito.

Tauro es el exilio de Marte, que es el signo opuesto a su domicilio y, por lo tanto, sus cualidades debilitadas; el apacible Tauro lentifica la acción marcial, mientras que su necesidad de seguridad le resta en valentía. Si lo mejor de Marte es la osadía, la fuerza y el coraje, resulta que cuando está en Tauro, esas características se vuelven imperceptibles porque la naturaleza del signo que alberga al planeta las modifica.

Quien haya nacido con Marte en Tauro es constante, tenaz, determinado y seguro. Es difícil hacerle cambiar de opinión. Sabe que su mejor arma es la paciencia, y al igual que la persistencia de la gota que horada la piedra, el nativo con Marte en Tauro te ganará la partida por insistencia. Resiste mucho, pero puede faltarle confianza y reacción.

El ingreso de Marte en Tauro significará la movilización de los planetas que están transitando los signos fijos: Urano y Saturno. Marte conjuntará a Urano y luego, casi simultáneamente, hará una cuadratura con Saturno. Estos aspectos se perfeccionarán entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2022.

Este aspecto de mucha tensión involucrará los últimos grados del segundo decanato de los signos Fijos Escorpio, Acuario, Leo y Tauro y los primeros grados del tercero. El ánimo puede estar alterado, pueden existir tensiones, conflictos, cortes, golpes y hay tendencia a los accidentes. Atención también con la manipulación de máquinas, objetos cortantes y con la electricidad.

Marte desde Tauro también puede implicar tensiones, una conducta impulsiva o una actitud agresiva con sus consecuentes resentimientos en especial relación con los demás; en ese sentido, habrán de prestar especial atención, y no exponerse a riesgos innecesarios, ni tomar decisiones apresuradas, evitar discusiones y peleas. Si tienen litigios entre manos, obren con prudencia.

Para los restantes signos de Tierra, Capricornio y Virgo, para Piscis y Cáncer, Marte enviando sus influjos desde un ángulo favorable puede indicar un gran impulso de actividad.

Marte desde Tauro no realiza aspectos mayores con Aries, Géminis, Libra y Sagitario, razón por la cual no se mencionan en el informe.

Venus -el llamado benéfico menor, que representa, la belleza, los amores, las artes, los placeres- ingresó al signo de Cáncer el 18 de julio y allí permanecerá hasta el 12 de agosto de 2022, cuando ingrese en Leo.

Con Venus en Cáncer se unen la emocionalidad lunar con la sensualidad venusina, a través de una energía fuertemente emocional, impulsando la necesidad de recibir afecto para así sentirse querido. Se manifiesta de forma tierna, sensible y maternal, a través del hogar, los niños, la familia, aunque a veces se comporta en forma inestable.

Serán tiempos favorables especialmente para los signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis), tiempos de agradar a los demás, momentos excelentes para cualquier expresión afectiva social, familiar o artística, y también para las actividades financieras, así como poder obtener beneficios a través de bienes inmuebles o de asuntos de familia.

Venus se manifestará a través de los sentimientos y también a través de este tipo de actividades. También es un buen momento para la expresión creativa o para apreciar el arte de otros mediante visitas a conciertos o museos.

Capricornio, Aries y Libra se ven influenciados por Venus desde un ángulo poco favorable, por lo que podrán vivir tiempos de inestabilidad emocional, mal humor y falta de constancia en las expresiones afectivas. Días de hipersensibilidad y con tendencia a tomar las cosas demasiado a pecho. No es el mejor momento para salir de compras o decorar la casa. Pero este tránsito sólo durará pocos días y no tendrá más consecuencias.

Venus ingresa al signo de Leo el día 12 de agosto permaneciendo en ese signo hasta el 6 de septiembre de 2022, cuando ingrese en Virgo.

En el signo de Leo, se unen la sensualidad de Venus con el brillo del Sol, inclinación al lujo, a las expresiones artísticas y a las cosas bellas, imprime magnanimidad, gran distinción de maneras, y expresiones afectivas exageradas, pero duraderas y sinceras.

Durante ese período, se verán favorecidos por sus buenos influjos los signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Libra y Géminis, también, pero en menor medida. Días muy favorables para organizar reuniones de tipo social o sentimental con este tránsito hay más calma y más relax.

El día 18 de agosto de 2022 se perfecciona (se hace exacto) el trígono de Venus con Júpiter; este es un contacto afortunado, puede haber vinculaciones durante este período de tipo sentimental comercial o artístico con algún extranjero o con alguna persona relacionada con instituciones culturales educacionales o religiosas. Hay buenas perspectivas para tener entusiasmo, apoyo, regalos o favores durante esos días.

Este tránsito beneficiará fundamentalmente a quienes tengan puntos sensibles en el primer decanato de los signos de Fuego: Leo, Sagitario, Aries y también, aunque en menor medida a los primeros decanatos de los signos de Géminis y Libra.

Acuario, Escorpio y Tauro, por encontrarse en un ángulo desfavorable a Venus en Leo, son los signos menos favorecidos durante este período, inclinándolos a tensiones afectivas. Habrá que prestar especial cuidado en no caer en la vanidad, la exageración o malgastar el dinero en salidas, objetos costosos, llamativos o extravagantes.

El 20 de julio 2022 Mercurio ingresó a Leo y allí permanecerá hasta el día 5 de agosto, cuando ingrese en su domicilio nocturno, Virgo. Mercurio en Leo otorga un pensamiento creativo y facultad de planificación, pues al transitar un signo Fijo, trabaja sensata y metódicamente, aunque puede inclinarse al dogmatismo y a veces se comporta con terquedad. Quien haya nacido con Mercurio en Leo tendrá dignidad, sentido de la elegancia innata y gustará de hacer una buena impresión en los demás.

Este tránsito favorece y puede indicar un tiempo de pujante lucro; para los nativos de Leo, las posibilidades monetarias se verán acrecentadas y habrá facilidad para los créditos. Para quienes quieran emprender tareas intelectuales, éste será un período favorable para comenzarlas.

Al mismo tiempo, éstas serán las mejores fechas para iniciar viajes, mudanzas y cambios de importancia. Sagitario y Aries también se beneficiarán con este tránsito que une las facultades creativas del Sol con las intelectuales de Mercurio; por lo tanto, es posible durante su tránsito encontrar soluciones creativas. Libra y Géminis se verán también favorecidos por este tránsito, aunque en menor medida.

Acuario, Tauro y Escorpio, en cambio, por recibir esta influencia desde un ángulo adverso pueden tropezar con dificultades en el área de la comunicación, el comercio, en los pactos y acuerdos o en los viajes por trabajo. Recordemos que, en la mitología griega, Apolo, dios del Sol, fue amigo, hermano y compañero de Mercurio; sin embargo, Mercurio no siempre se mostraba leal en su trato. Cuando Mercurio transita en Leo, lo ideal es no comprometerse, ni tampoco realizar promesas.

Además, el día 28 de julio, con la Luna nueva, Mercurio hará una cuadratura con Urano. Ese aspecto es un contacto irritativo, nervioso y tenso. Habrá mucha actividad mental, que puede ser hasta motivo de inspiración; sin embargo, podrían aparecer noticias que no agraden y es posible que se malogren los aparatos electrónicos, computadoras, teléfonos, internet; es un mal día para tomar medidas importantes y también para escribir porque existen vacilaciones mentales.

Puede ser un tiempo de mucho nerviosismo, de contratiempos, de pequeñas sorpresas, pero hay que ser cuidadoso al manejar cualquier tipo de vehículo o herramienta. Mantener la calma, con el sistema nervioso relajado y evitar hacer cambios repentinos y alocados característicos de Urano; tampoco es bueno confiarse en ideas nuevas hasta ponerlas en práctica, esto afectará fundamentalmente aquellos que tengan puntos sensibles a final del segundo decanato y tercer decanato de los signos fijos Acuario, Leo, Tauro y Escorpio.

¿Qué son los tránsitos planetarios?

Un tránsito muestra dónde se encuentran los planetas en un momento determinado, a esto se lo compara con las posiciones de los astros en el instante del nacimiento: la carta natal.

Debido a que el Sol, la Luna, Mercurio y Venus se mueven con relativa rapidez, sus tránsitos son pasajeros y rara vez se correlacionan con períodos significativos. Marte y Júpiter son más lentos, y sus efectos pueden hacerse notar algunos meses o, en el caso de Júpiter, incluso un año o más.

Los tránsitos de los planetas lentos –Saturno, Urano, Neptuno y Plutón– indican más bien períodos largos en que sus efectos se pueden hacer notar como “telón de fondo”. Cualquier tránsito de estos planetas advierte épocas claves de aprendizaje, lecciones y desafíos que se presentan a través de cambios.

En el momento de un tránsito, el planeta ocupa realmente un grado zodiacal determinado y puede -o no- formar aspecto con otro o con un punto particular de la carta. Es por esa razón, que no todos los signos son mencionados. Son tenidos en cuenta en este informe, solamente aquellos signos influenciados por los tránsitos desarrollados. Tampoco se tienen en cuenta todas las influencias todos los meses, sino aquellas que por alguna particularidad necesitan ser señaladas.

