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Salud

Hantavirus: Para la OMS, "las medidas de control están funcionando"

La Organización Mundial de la Salud valoró las medidas preventivas contra el hantavirus, aunque aclaró que no descartan más casos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró en rueda de prensa que el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius sigue suponiendo un riesgo bajo para la población global, aunque advirtió que podrían aparecer nuevos casos en los próximos días. Además subrayó que “demuestra que las medidas de control están funcionando”.

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Rastreo y seguimiento de los contactos de hantavirus

Hasta ahora se notificaron diez casos de hantavirus, incluidos tres fallecidos, y las autoridades insisten en el seguimiento minucioso de contactos y en las pruebas de laboratorio. Tedros destacó: “Nuestras prioridades actuales son continuar con el seguimiento activo de los casos confirmados y sospechosos, comprender mejor la epidemiología del virus, incluyendo el origen y la propagación de este brote”.

La directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias, Maria Van Kerkhove, explicó que se realiza un rastreo exhaustivo de contactos de todas las personas vinculadas al barco, con especial foco en quienes desembarcaron en Santa Elena o viajaron a Sudáfrica. La OMS coordina estudios con más de veinte países para entender la evolución del brote.

Tedros remarcó que las pruebas de laboratorio prosiguen y que los afectados reciben atención con el respaldo de sus gobiernos; añadió que, aunque la probabilidad de contagio a gran escala es baja, la vigilancia y la respuesta rápida siguen siendo esenciales. Las autoridades ponen énfasis en detectar casos sospechosos y aislarlos para cortar cadenas de transmisión.

Brote de ébola y apoyo internacional a la República Democrática del Congo

Paralelamente, Tedros informó que la OMS apoya a la República Democrática del Congo por el brote de ébola, con 265 casos y 65 muertes sospechosas hasta el momento. Además confirmó que la OMS destinó 500.000 dólares de su fondo de contingencia para la respuesta inmediata y el despliegue de recursos en la región.

Tedros remató recordando que este episodio subraya la amenaza persistente de las enfermedades infecciosas y celebró la cooperación internacional. “La respuesta al brote de hantavirus constituye un ejemplo reciente y claro de lo que puede lograrse cuando la comunidad internacional actúa de forma coordinada frente a una amenaza sanitaria”, dijo, al valorar el trabajo conjunto.

Mientras sigue el rastreo y la vigilancia epidemiológica, las autoridades mantienen contacto con los países implicados y con los equipos que atendieron a los enfermos. El mensaje oficial es claro: la amenaza existe pero la gestión coordinada reduce el riesgo. La palabra clave sigue siendo prevención frente al hantavirus y la cooperación internacional.

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