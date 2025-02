Gran Hermano: ¿Quién volvió al reality, Renato o Giuliano?

No obstante, Giuliano y Renato se posicionaron como los más votados después del joven de 18 años, obteniendo el 13,3 % y el 11,1 % de los votos.

Detrás de ellos quedaron Delfina (3.7%), Sebastián (3%), Ezequiel (1.6%), Carlos (1.5%) , Candela (1.4%) y Sofía (1.3%).

"Nano" y Renato ingresaron al SUM de la casa y este martes 4 de febrero los "hermanitos" pasaron por el confesionario para decidir cuál de los dos querían que regrese a la competencia.

Durante el inicio de la emisión del martes 4 de enero, el dueño de la casa convocó a cada participante para que se comunicara con Santiago del Moro y así, eligieran entre sus dos compañeros, explicando los motivos de su decisión.

La votación comenzó con Brian quien se inclinó por Giuliano, argumentando que el exjugador sería útil para su juego en la competencia. Por su parte, Martina Pereyra y Claudio Di Lorenzo mejor conocido como Papucho se inclinaron por Renato Rossini.

Ulises no puedo evitar quebrar en llanto cuando el conductor le mostró que sus dos aliados en el juego se encontraban en el SUM aguardando saber quién se reincorporaría en el reality y pese a las dudas que le causo ver a ambos del otro lado de la pantalla, eligió a Giuliano.

Por su parte, tanto Juan Pablo como Katia "La Tana", Luz Tito y Sandra Priore se inclinaron por el joven oriundo de Perú mientras que Jenifer Lauría, Luciana Martínez, Lourdes Ciccarone y Santiago Algorta eligieron a Giuliano causando un empate dentro de la casa al dejar a ambos jugadores con 6 votos.

Chiara, la 'jueza' en Gran Hermano

La encargada de destrabar la votación fue nada más ni nada menos que Chiara Mancuso, quien estuvo involucrada sentimentalmente al exjugador de 33 años luego que Jenifer quedará eliminada de la competencia.

Santiago del Moro le informó a la participante que no solo tendría la responsabilidad de decidir si Giuliano o Renato regresarían a la casa, sino también de comunicarles su elección en el SUM y explicarles la razón por la cual uno de ellos no tendría la oportunidad de reincorporarse al juego.

Tras fundirse en un afectuoso abrazo con ambos, Mancuso le solicitó 5 minutos al conductor para pensar a cual de los dos le permitiría sumarse al reality otra vez.

Una vez finalizado el tiempo concedido por Del Moro, Chiara se reencontró con Giuliano y Renato. En ese momento, sorprendió al elegir a Renato Rossini, argumentando que había perdido la confianza en Giuliano Vaschetto.

"Me encantarían que entren los dos pero la realidad es que, como dice la frase: 'Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora'. Y si bien, yo siempre elijo seguir confiando en Nano (Giuliano), el tema es que no me puedo arriesgar tanto a seguir confiando. Lo hice dos veces y falló, y yo no se si la tercera va a ser la vencida", planteó la jugadora de Gran Hermano (Telefe).

En esta misma línea, Chiara le hizo saber a Vaschetto que había mucha expectativa de su parte y sus compañeros por que él volviera. No obstante, le bajó el pulgar. "Yo sé que tu corazón tiene mucho que ver con esto y no se si te vas a volver a desenfocar o no. Ya me prometiste una vez que no me ibas a dejar tirada como compañera de juego y sucedió", sentenció.

"No te juzgo pero le quiero dar la oportunidad a Renato porque él estuvo dos semanas y sigue siendo de los que yo quiero", subrayó en cuanto a su inclinación para que Rossini se reincorporará al juego.

Así fue el regreso de Renato Rossini a la casa de Gran Hermano

Después de confirmar a Santiago del Moro su decisión de incorporar al peruano Renato a la competencia, Giuliano le advirtió a Chiara Mancuso que, si regresaba al reality, ya no contaría con su apoyo ni sería su aliado.

Al notar el visible enojo de Vaschetto, la participante intentó calmarlo y le pidió que no se molestara por su decisión. No obstante, él desestimó sus palabras y se limitó a felicitar a Rossini, que instantes después, volvió a la casa con una expresión de alivio y felicidad.

Por su parte, Mancuso quebró en llanto ni bien atravesó el pasillo que conecta el SUM y el living de la casa. Motivo por el cual, la mayoría de sus compañeros no dudaron en acercarse a ella para consolarla.

"Fue un momento del ort...", manifestó uno de los jugadores mientras la consolaba a Chiara, quien deslizó, entre lágrimas: "Se re enojo Nano (Giuliano). Se re enojó".

Como era de esperarse, Jenifer reaccionó con enojo al ver que Renato había ingresado a la casa en lugar de Giuliano, con quien había iniciado un romance durante su paso por el reality. Por ello, cuando Chiara intentó hablar con ella sobre las razones de su decisión, Lauría se negó rotundamente a dialogar.

FUENTE: Clarín