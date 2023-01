GH: con récord de votos, quién fue el nuevo eliminado 

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCm5PLm3Jd5S%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=5542ded6-07f2-4436-b2cd-07238c68d4d0&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Después llegó la cena de los nominados, otro momento en el que hubo mucha tensión. Antes de la comida, Coti le adelantó a Alexis cuál iba a ser su jugada: “A Daniela no le voy a dar entidad, pero con Alfa voy a hablar”. Y cuando se sentaron alrededor de la mesa, la jugadora apunto: “Alfa, ¿a vos te parece bien haberme dicho traidora?”. Luego recordó el desubicado comentario que el jugador le hizo,y ella agregó: “Te quiero recordar que cuando te sucedió eso, dijiste que era violencia, y vos tenés una hija de 38 años, y no te hubiera gustado que a tu hija le hubieran dicho eso”. Visiblemente molesto, Walter le respondió: “A mi hija no la metas, te lo prohíbo”, pero la correntina retrucó: “Siento tenés una doble moral, yo pude haberte dicho degenerado, pero sé que no lo sos, acepté tus disculpas delante de todos”. Luego Ariel empezó a atacar a Alfa, y hubo un fuerte cruce entre ambos.

Finalmente, llegó la instancia que todos esperaban, en el que la escribana entró al estudio, con el primer resultado parcial que incluía el nombre del jugador que contaba con menos votos negativos hasta ese momento, y que se ganaba la permanencia en el juego durante una semana más. En ese instante, el conductor se puso en contacto con los jugadores, para revelarles la identidad del primer beneficiado. “Quien va a la habitación y desarma la valija porque sigue en competencia, es Camila”, anunció Del Moro, ante la euforia de la participante que exclamó: “¡Lo suponía, quería quedarme! ¡Me quedé! ¡Yo sabía!”.

A continuación, un compilado mostró las repercusiones de la cena. Por su parte, Coti expresaba estar “muy contenta” con lo que había dicho, mientras Daniela aseguraba que su juego no era el de decir todo en una comida, porque “su esencia” iba por otro lado. En charla con Romina, Alfa opinaba que era un “todos contra él”, y subrayaba que esa no era una forma de jugar, ya que todos deberían destacar los méritos propios, en vez de atacar a un tercero.

Uno de los momentos que más aplaudió la tribuna, fue el festejo entre Nacho y Thiago, que incluyó un chape en la pileta, que dejó consecuencias en Daniela. La jugadora se mostró muy molesta con ese beso, y optó por poner una pared entre ella y Thiago, mientras que con mucha ironía, luego fue a felicitar a Nacho por haberle ganado de mano. Entre risas, él le dio la mano y aceptó su victoria.

Poco después de las 23, Santiago del Moro entró nuevamente en la casa y anunció: “Por decisión del supremo, del público, quien sigue en competencia en la casa más famosa del mundo es Alfa”. Muy aliviado, Walter reflexionó: “Siempre tengo fe y tengo la esperanza de quedarme una semana más, así que estoy feliz que la gente siga queriéndome de esta manera”. Inmediatamente después, el conductor recibió nuevamente un tercer sobre que escondía la identidad de quien seguía en competencia, que esta vez era Daniela.

Antes del anuncio con la eliminación, Coti y Alexis se mostraron muy unidos, aunque en los días previos hubo varios chispazos entre ambos, en los que Cone llegó a asegurar: “Coti me agotó la paciencia. No hay un día en el que cual yo me levante y ella no tenga un problema conmigo”. Finalmente, llegó el mano a mano entre Ariel y Constanza, que dejó a la correntina afuera de la casa, con casi un 70% de votos en contra. De esa manera, y entre los llantos desconsolados de Alexis, Coti se fue del juego.