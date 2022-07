Gerardo Morales, duro con Mauricio Macri: "Esta vez sí...

Gerardo Morales sigue firme en su campaña para ser presidente en 2023, y no titubea en ir contra propios y ajenos, si lo considera necesario.

No lo quiere en JxC

“Estamos preparándonos para ser gobierno, no vamos a llegar como en el 2015 que llegamos sin plan de gobierno. Vamos a llegar con plan y habiendo aprendido de los errores cometidos”, señaló el titular de la UCR.

Morales confirmó que será “uno de ellos”, hablando de los muchos candidatos a presidente que hoy presenta la oposición.

Entre otros comentarios, también cargó contra el oficialismo al advertir que “no vamos a permitir que nos llamen golpistas”, cuando “nosotros evitamos el default acompañando al gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un sector importante del Frente de Todos votó en contra”.

Volviendo al entredicho entre Morales y Macri, hay que recordar que no es la primera vez que se cruzan. La última fue muy sonada, cuando Mauricio Macri consideró a Irigoyen como un “populista”, en una cumbre de la derecha continental que trataba, precisamente, de cómo exterminar al populismo en la región.

En esa oportunidad, Morales, como presidente del radicalismo nacional, publicó una carta abierta dirigida al ex presidente que señalaba que “vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en JxC atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente. No es momento de peleas entre políticos. Estamos frente a una situación muy difícil para el país y para los argentinos”.

En la misma misiva lo acusó de querer romper Juntos por el Cambio para poder avanzar en una alianza con Javier Milei, el libertario al que la UCR le cerró las puertas.