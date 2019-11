Francisco Atencio Wagner: "La mayoría me conoce como el profe que dibuja"

Su nombre es Francisco Miguel Atencio Wagner y tiene 30. Es Profesor de Química y profe de dibujo también . Es el hijo mayor de 3 hermanos y está casado hace 3 años y medio con Celeste.

Desde muy pequeño soñaba con ser dibujante , nos decía, "recuerdo tener 4 años y ya dibujaba superhéroes como Batman , el Hombre Araña, etc" o sea desde siempre. "Me gustaban los héroes y soñaba ser como ellos, a mi papá le gustaban los cómics y a mí me gustaba pasar las tardes dibujando a los personajes…creo que de ahí fue mi click en la vida".

Aquí les proponemos una distendida entrevista para que conozcan un poco más sobre quién es él, de sus dibujos , y el porqué de su arte:

- ¿Qué dificultades, desafíos u obstáculos tuviste a la hora de comenzar a dibujar?

"Mis dificultades al comienzo fueron mi discapacidad en la visión, pero eso no me detuvo , seguía intentando obviamente solo por gusto propio, hasta que unos años atrás comencé a publicar mis dibujos a Instagram y Facebook….Mis amigos y mi familia me apoyaron para que comenzara a venderlos, aunque no me consideraba un experto en este ámbito, pero poco a poco fueron abriéndose puertas. Ahora dicto un taller de cómics los días sábados en la Escuela Modelo" .

-¿Cuáles son tus inspiraciones?

"Me inspiraron grandes dibujantes aunque mi ídolo es Stan Lee, un genio en el ámbito del cómic. También me inspiraron dibujantes que sigo y aprendo de ellos, como Ariel Olivetti creador de Cazador e Ich ( dibujante argentino que trabaja en DC y Marvel cómic ), Jim Lee (impresionante ) y por último Todd Mcfarland en creador de Spawn".

-¿Cuál es tu trabajo o dibujo favorito?

"Mi trabajo favorito es Spawn, un dibujo que realicé con acuarelas. Me costó porque era una técnica que nunca probé y aunque me resultó difícil tuve un buen resultado.

-En la actualidad ¿Cómo te desempeñas como artista?

"Actualmente dicto un taller los sábados en la Escuela Modelo sobre dibujo del cómic, ahí les enseño viñetas, técnicas de dibujo, dinámica, luces y sombras. Es un espacio que me brindaron los directivos a quienes agradezco por ello…Creo que cualquier artista debe seguir practicando e intentando nuevas técnicas de dibujo, es por ello que tomo clases de caricatura digital…Y en mis tiempos libres entre recreo y horas de clases, siempre sale un trazo y termina en un dibujo casual. Es por lo que la mayoría me conocen el profe que dibuja "

-¿Participaste en alguna exposición o competencia?

"Participe en dos muestras; a la edad de 8 años en el concurso de José Gonzalez y salí en 8vo lugar en una lista de 100 chicos. Luego hace dos años atrás competí en el Otakuyobi y salí en primer lugar ".

-¿Cómo te imaginas en un futuro como dibujante de comics?

"Mi meta en un futuro es poder publicar mi propio cómic (estoy en ello) y trabajar al menos para las grandes editoriales, lo veo poco probable pero no imposible , todo depende de darle tiempo y dedicación".

-Si otra persona está comenzando en este mundo del arte en los comics, ¿Qué le aconsejarías?

"Que se anime , y siempre aprenda nuevas técnicas…Que vea y use videos de YouTube, tutoriales y talleres, siempre se aprende de algo para bien o mal… También las redes sociales son un buen recurso para conocerse y seguir dibujantes, sobre todo para ver estilos de dibujos".

Los invitamos a ver como sigue su camino de dibujante en Instagram .