Facundo Buonanotte no jugará el Mundial Sub 20, ¿Qué pasó?

Otra baja sensible para la Selección Argentina a días del Mundial Sub-20 que se jugará en suelo argentino y que se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio: Facundo Buonanotte finalmente no será cedido por el Brighton y no integrará la lista de los jugadores que buscarán cambiar la imagen que dejaron en el torneo Sudamericano de enero y soñar con el séptimo título para el país en la categoría.