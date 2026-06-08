Evacuaron el ministerio de Economía por supuesta amenaza de bomba

El ministerio de Economía fue evacuado en la tarde de este lunes como resultado de una amenaza de bomba. El personal de la cartera de Hacienda recibió la orden de desalojar el lugar poco antes de las 15 horas, en medio del despliegue de un operativo de seguridad.

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Según la seguridad del ministerio, el motivo de la evacuación fue una amenaza de bomba.

Poco antes de las 15, empezaron a sonar alarmas en todos los pasillos, según relataron testigos. Los empleados salieron por escaleras, ya que todos lo ascensores estaban bloqueados. El punto de encuentro para los evacuados fue la Plaza de Mayo.

Como parte del protocolo, el personal designado como brigadista interrumpió los servicios de gas y agua antes de proceder con la evacuación. Mientras la Policía revisaba el edificio el personal de la cartera de Economía aguardaba bajo la lluvia que les confirmaran que era seguro volver.

Hubo momentos de confusión entre los empleados, ya que pensaban que se trataba de un simulacro. Al rato, llegaron 5 móviles de la Policía Federal y la calle Hipólito Yrigoyen, entre el Ministerio y la Casa Rosada, debió ser cortada. La calle está interrumpida entre Bolívar y Paseo Colón.

La Comisión Interna del ministerio informó que se recibieron dos llamadas de amenaza de bomba por lo que la Policía Federal, encargada de la seguridad de la cartera, decidió la evacuación precentiva.

Mientras el personal del organismo esperaba en la calle, perros de la policía trabajaban en el edificio y se había dado parte al escuadrón antibombas.

Según fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA), ante la alarma se le dio intervención a efectivos de la fuerza.

“Están realizando la inspección del lugar”, dijeron las fuentes.

El ministro de Economía Luis Caputo se encontraba en el edificio al momento de la amenaza. Estaba, en ese momento, reunido con el ex presidente de Colombia, Iván Duque.

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La actividad no se vio alterada en todos los sectores del edificio. En el área privada del ministro de Economía, las tareas continuaron con normalidad y no se dispuso la evacuación inmediata.

De hecho, mientras se desarrollaba el operativo, el titular del Palacio de Hacienda publicó en su cuenta oficial de X una fotografía junto a Duque.

“Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato y las próximas elecciones en su país”, escribió Caputo al compartir la imagen del encuentro.

La visita de Duque se da horas más tarde del cruce público que tuvo Caputo con el actual presidente de Colombia, Luis Petro, quién se había ufanado en redes sociales porque su país canceló su deuda con el FMI “mientras Argentina dispara su endeudamiento externo”.

“Estimado presidente @petrogustavo, lo correcto es mirar la deuda total, cosa que sospecho que usted elude para ocultar que la deuda interna en TES (títulos de Tesorería) ha subido exorbitantemente durante su mandato. En cualquier caso, acá le dejo los gráficos donde cualquier persona puede entender como el presidente @JMileiha bajado la deuda total y en moneda extranjera. Saludos”, dijo el ministro de Economía argentino.