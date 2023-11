Zaira y Wanda Nara peleadas por un motivo muy especial: "Guerra de hermanas"

Lee más: Lali Espósito se tatuó en un lugar muy particular y se animó a mostrarlo redes

El periodista comenzó denunciando: “Hubo una guerra de hermanas: otro año en la que Zaira Nara no acude la tapa. Wanda pidió estar en un banquito en la delantera y se sacó la foto antes juntos con Icardi. Después llamó Zaira y pidió el mismo lugar que había usado la hermana. Obviamente no se lo dieron”.

Rodrigo Lussich sumó más información picante: “Alfa, un personaje del año sin dudas, que pidió estar en la tapa de los personajes y no se lo invitó. Dijo: ‘¡¿Cómo puede ser que inviten a Marcela Tinayre y a mí no?!’”.

El conductor de “Socios del Espectáculo” agregó: “Momento de tensión para Marcela Tinayre que se empacó y se quedó sentada en una escalera, ante la incertidumbre de no saber si era tapa o contratapa. ‘¡Si voy a la contratapa no me saco la foto y me voy!’”, habría amenazado Tinayre”.

El periodista sumó más información picante: “Lizy Tagliani tuvo que salir a buscar a una amiga, a último momento, porque su marido no la quiso acompañar. Hay quienes hablan de una crisis. El borracho de la noche fue el actor que hizo de Fito Páez. La Joaqui pidió no cruzarse con la prensa.

Lussich cerró contando: “Luis Brandoni, un mal carácter tan querido, increpó a todo el mundo porque la música estaba muy alta”.