Usher en el Super Bowl LVIII: así fue el impactante show

El show arrancó con el artista nacido en Texas completamente vestido de blanco con detalles plateados y rodeado de bailarines en el centro del campo. El primer tema que eligió para iniciar su actuación fue Yeah! junto a Caught Up, y caminó por el césped hasta terminar encima de una pequeña pasarela. El cantante también seleccionó Superstar además de Love in this Club, antes de darle entrada a una acompañante de lujo para esta prestigiosa actuación: Alicia Keys, con un vestido rojo y tocando el piano.

En conjunto interpretaron If I Ain’t Got You, seguida del éxito My Boo, antes de volver a tomar el protagonismo absoluto en un escenario led circular que fue cambiando de diseños a lo largo de las diferentes canciones. Usher procedió a quitarse la remera durante Confessions Part II con la misión de bailar, para el delirio del público presente en Las Vegas, y reanudar su actuación con U Got It Bad. Una segunda invitada invadió el centro de la escena con HER y un solo de guitarra para asombrar una vez más.

La tónica del show pasó a recordar el pasado con muchas versiones retro, y es por eso que will.i.am subió para interpretar el éxito O.M.G. Ya con un outfit combinado entre azul y negro, la gente se paró de sus asientos en el estadio para acompañar el cierre de un espectáculo que estuvo a la altura de las expectativas del Super Bowl.

“Estaba muy consciente de mi pasado, celebraba mi presente, que es aquí en Las Vegas, y pensaba hacia dónde nos dirigimos en el futuro. ¿Por qué canciones me conoce la gente? ¿Qué canciones han sido una celebración de mi carrera? Esa era la idea”, explicó Usher sobre cómo diagramó el Halftime Show. El cantante de 45 años no falló a la hora de cumplir su promesa y logró sorprender a espectadores de todo el mundo con una apuesta sobre la nostalgia.

El artista, cuyo verdadero nombre es Usher Raymond IV, se suma a una lista de músicos famosos que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl, como Madonna, Beyoncé, Coldplay, Katy Perry, U2, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Michael Jackson, The Weeknd y el celebrado espectáculo del año pasado de Rihanna, entre otros.

