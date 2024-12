Una estrella de El Trece fue internada de urgencia en terapia intensiva y lucha por su vida

El joven aseguró: “Yo sé que esto es un proceso que Dios quiso que pasáramos como familia porque necesitábamos la presencia de nuestro único sanador que es Jesús de Nazaret, y como dice el en el Salmo 119:71: ‘Fue bueno que me afligieras porque cuando me afligiste aprendí tus mandamientos’”.

Matías aclaró: “Mi interpretación de este versículo es que Jesús nos habla de cómo nosotros pasamos procesos y nos preguntamos: ‘¿Por qué Dios?, ¿por qué tengo que pasar estas cosas? Si vos estás conmigo’, pero hay veces que Jesús nos quiere mostrar que es nuestro único sanador y nuestro médico de excelencia, y mostrarnos que no es ‘¿por qué le pasa esto a mi papá?’, sino ¿para qué? Y cómo una vez escuché, toda aflicción y toda tribulación traen consigo una enseñanza preciosa la cual será su herramienta para instruir, consolar, ayudar y levantar a los demás”.

El joven cerró el mensaje diciendo: “Te amo con toda mi vida, papá, y sé que vas a estar más que bien porque el enemigo no tiene arte ni parte en esto, oramos por tu vida, sé que Dios tiene un gran propósito en tu vida y papito no nos falla, más cuando su pueblo se levanta en oración con fe y amor. Pido por favor que no manden mensaje a su teléfono porque no puedo contestar todos, cuando él se recupere, que falta muy poco, va a estar avisándoles. Por último, quería pedir que aquellas personas que quieran unirse en la oración y orar por él lo hagan, muchas gracias y que Dios los bendiga”.

Matías subió, junto a su mensaje, un video de su papá pidiendo: “Oren por mí”.