'System of a down' suena de manera magistral con impronta sanjuanina

En San Juan la música florece en un inmenso campo de géneros. Tal fortuna permite que de una u otra manera todos encuentren representados sus gustos en alguna banda. Psycho System Violent Pornography Boluverad, el grupo que es protagonista de este texto, es un claro ejemplo. Nació hace casi dos años para rendir tributo a la formación de raíces armenias System of a down. Los pibes la tuvieron clara desde los inicios y en la actualidad todo es disfrutar.

image.png

Antes de sacar a la cancha todo lo ensayado, repasaron con Tiempo de San Juan lo vivido y lo que espera a la vuelta de la esquina.

Cristian Martínez ofició de maestro de ceremonias y a modo de presentación expuso: “Psycho System Violent Pornography Boulevard es una banda sanjuanina que nació a finales de 2023 con el propósito de hacer un tributo a la legendaria banda de nu metal System of a Down. Atravesó diversas formaciones hasta finalmente quedar integrada por Carlos Zárate (batería), Alex Yacante (guitarra), Cristian Martínez (bajo), Leonardo Elizondo (guitarra y voz) y Mariangel Elizondo (voz). Tuvo su debut en 2024 compartiendo escenario con bandas de la escena sanjuanina en un evento organizado por Casa Club 820”.

image.png

“Intentando ser lo más fiel posible al sonido de la banda de origen armenio, Psycho System se viene preparando para ofrecer un show digno de compartir con los fanáticos de S.O.A.D., compilando un amplio repertorio de canciones procedentes a casi toda su discografía”, añadió.

Martínez también dejó entrever cuáles son las metas que se han puesto como grupo y dijo: “Por el momento, la banda está enfocada en sonar lo mejor posible, haciendo hincapié en los múltiples estilos rítmicos y sonoros que diferenciaron a S.O.A.D. de las demás bandas de nu metal de su época, enriqueciéndose de la lírica combativa, de protesta y profundo significado de las letras, en conjunto de su poderosa y agresiva música”.

image.png

“Lograr que esa química cuadre no es tarea sencilla, de igual manera se está trabajando en traer música propia a futuro, que siga fielmente el estilo de los californianos de ascendencia armenia, y que logre impactar de algún modo positivo en como la sociedad percibe temas delicados tales como la política, el consumismo, la contaminación y los derechos humanos”, completó el bajista.

image.png

Para el último, una invitación: “Si sos un fan de System, podrás notar una interpretación fiel a la banda original, con un toque moderno, una amalgama de voces similar, o lo más pulida posible, a lo que hacen Serj y Daron. Y si no conoces a la banda, te sorprenderá como las canciones pasan de una melódica melancolía (como en ‘Lost In Hollywood’ o ‘Lonely Day’), a una agresión estridente y riffs acelerados (como en "Suite-Pee" o "Know"), hasta incluso música folk armenia y con ritmo un tanto bailable (ejemplos son ‘Radio/Video’ o ‘I-E-A-I-A-I-O’)”.