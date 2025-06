Una sanjuanina residente en Buenos Aires confesó que extraña los encantos de la provincia y se volvió viral

Bajo el título “Aguante las semitas y comerse las S”, Catalina compartió un emotivo reel en el que mezcla mensajes, música y paisajes emblemáticos de San Juan, como el dique Punta Negra o el campo sanjuanino. “Uy, Buenos Aires? seguro ya te aporteñizaste”, “nunca voy a pertenecer a esa ciudad”, “un mar de gente”, “un sol diferente”, “un montón de hormigón… no me provoca nada, no me lleva a casa”, se lee en el video, que deja en evidencia el desarraigo de alguien que, a la distancia, sigue llevando sus raíces muy adentro.