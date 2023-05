Quién es el jugador de la Selección que saldría con una ex Gran Hermano

La ex “Gran Hermano” concedió una extensa entrevista al programa “El Show de Ulises Jaitt” (Radio XLFM) donde contó: “Me escribieron varios futbolistas, eso es lo que más me sorprendió. Yo estoy muy enfocada en lo mío y lo otro es solamente un paso, pero obviamente, sí me llama la atención”.

Picante, el conductor le consultó, en referencia a Leo Messi: “¿Te escribió un campeón del mundo?”. Camila Lattanzio decidió ponerle fin al tema: “No se dice más nada”.

Sin embargo, apenas unos minutos después, la diva de “Gran Hermano” dejó la puerta abierta sobre un posible romance secreto con un jugador: “Se puede estar con alguien, pero nada oficial, sin compromiso”.

CAMILA LATTANZIO (PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO): "YA ME LLAMARON VARIOS FUTBOLISTAS"

Promesas rotas

Una empresaria denunció sin filtros a la ex participante de “Gran Hermano”: “Hola. No quería llegar a esta instancia, pero no da más esta historia. El día 7 de marzo, se contacta conmigo Flor Lattanzio, hermana de Camila, y me propone un canje para su chanchito Thor. Acepté su propuesta, preparamos todo a medida y, con mucho esfuerzo, terminamos de confeccionar las seis prendas pedidas”.

Y agregó: “Pasaba el tiempo y no tenía historias ni novedades sobre el book, mucho después de que haya terminado el programa y las historias ya no tendrían la misma repercusión. Entonces, les propuse contratar una fotógrafa, haciéndome cargo de los gastos, y encontrarnos para hacerlo (hasta incluso me ofrecí a buscarlas para que puedan asistir)”.

Indignada, la empresaria contó: “Todas estas horas de espera, se las tuve que abonar a la fotógrafa de mi bolsillo. Además, tuve que dejar de asistir a una clase de la universidad por esto. Por la tarde, vi cómo Florencia vio una mención en Instagram que subí, comenzaron a hacer un vivo y Camila subió historias a Instagram. Todo esto sin enviarme ni una disculpa por hacerme perder tiempo y dinero”.

Posteriormente, otras personas denunciaron a la joven por no cumplir sus compromisos. En este video puede verse el compilado que armó Carmen Barbieri sobre este tema en su programa: