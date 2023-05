Pampita se quebró por completo en vivo: el motivo detrás de su llanto

Video Quién es el jugador de la Selección que saldría con una ex Gran Hermano

De hecho, en la última emisión del ciclo, Carolina le dijo a uno de los concursantes: “Disfruto de la emoción de cada una. Me hiciste llorar a mí también. En este programa lloro mucho, no sé qué me pasa. Todos los días estoy con una lágrima sostenida”.

Guido Kaczka, su jefe, le preguntó: “Pampita, ¿llorás?”. La joven diva le confesó: “Sí, sí. La maternidad, el programa y todo hace que me la pase llorando”.

La emoción de Pampita al ver a Mariano con su hija, paciente del Garrahan, al ganar los 3 millones

El animador agregó: “Vos sos sensible”. La joven reconoció que ese rasgo de su carácter a veces le juega a favor y otras en contra: “Sí, mucho. Para bien o para mal. Muy mucho. Pero es emocionante ver lo que saben. Aprendo con ustedes y lo disfruto”.

"¿PUEDO ABRAZARLA?" PAMPITA ABRAZÓ A UNA PARTICIPANTE LUEGO DE VERLA LLORAR

Pampita no tiene paz

Además de las fuertes emociones que debe soportar en el programa de Guido Kaczka, la joven debe lidiar, ahora, con lo que acaba de contar Benjamín Vicuña, su ex pareja y padre de cuatro de sus hijos.

El galán habló de su separación de la modelo tras la muerte de su hija Blanquita: “En algún lado leí que después de la muerte de un hijo el setenta y cinco por ciento de las parejas se separan”.

Y agregó: “Es que es muy duro estar en ese círculo donde se retroalimenta el dolor. Tienes que brindarle consuelo a tu pareja y es imposible porque estás destruido, y a tu pareja le sucede lo mismo. No busco justificarlo, pero entiendo que también la tragedia nos separó. Hoy lo que nos une es Blanca y nuestros otros hijos”.