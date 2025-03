Los terribles mensajes que recibió Nicolás Cabré tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

Los mensajes que recibió Nicolás Cabré tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

“Menos mal que te la llevaste lejos”, “¿Vos la dejás con un tipo como Icardi? Pobrecita”, “No la dejes con alguien que maltrata hasta a los animales. Tu ex necesita asistencia psicológica”, “Cuidá a tu hija, que no esté cerca del violento”, “Ojalá Dios proteja a esta niña y nunca esté con Icardi”, “Nico, como madre te pido que te quedes con Rufina, no puede estar en el medio de todo esto y encima con una persona tan violenta como Mauro”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron y se viralizaron en las últimas horas. Como siempre, Cabré sigue eligiendo el perfil bajo y no mediatizar con su vida privada y la de sus seres queridos, por lo que no hizo ninguna mención al respecto.