La deuda millonaria de Wanda Nara que complica a Maxi López, su primer marido

En medio de la pelea de Wanda Nara con Mauro Icardi , su segundo esposo y padre de sus dos hijas, se filtró información sobre el dinero que la diva le debe a su primer marido, el ex futbolista Maxi López .

El problema, es que Wanda no está pagando los impuestos, y ya acumula una deuda impresionante: “Debe 11.700.000 pesos de tasas municipales. Fue intimada varias veces, pero no se preocupa porque la casa sigue figurando a nombre de Maximiliano Gastón López”.

Iglesias apuntó, picantísima, que en realidad todo se trata de una venganza de Nara contra su ex marido: “Yo creo que Wanda es tan astuta que dijo ‘que quede a nombre de éste y no pago nunca más los impuestos’”.

Sin embargo, el ex futbolista tiene un punto muy importante a su favor: al escriturar la propiedad, la joven no habría cambiado la titularidad de todos los servicios, motivo por el cual Maxi no tendría que pagar esos montos.

La realidad es que, en medio de su pelea con Mauro Icardi, a Wanda no le conviene iniciar una guerra mediática contra su primer marido porque significaría abrir un nuevo frente de batalla en un momento personal, profesional y económico muy complicado para ella.

Nos explicamos, como es de público conocimiento, la Sra. Wanda Nara se encuentra vivenciando una relación amorosa con el popular cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, y ese resultó ser el verdadero motivo de su decisión disruptiva matrimonial y de su determinación de llevarse a las niñas cuando estas terminaron la cursada escolar en Estambul bajo una falsa excusa de vacacionar en Argentina, con el único fin de sustraerla y no volver a Turquía, lugar que operó como centro de vida de las niñas durante los últimos dos años".