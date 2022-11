Entró a Cuestión de Peso con más de 100 kilos, hoy es personal trainer y modelo

Hoy, con 24 años, habló con TN Show y reveló el cambio de vida que le provocó el reality.

“Cuando terminé Cuestión de Peso, en el 2019, me dediqué a tatuar y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Arranqué a hacer el profesorado porque empecé a ir mucho al gimnasio y me dieron ganas de enseñar y ayudar a otros”, detalló la ex Cuestión de Peso.

cuestión de peso 2.webp

Hoy, la joven es una influencer del body positive, se pudo aceptar y ayuda a otros a hacerlo. Además, se recibió de personal trainer.

“Cuando entré, mi idea era cambiar mi físico. El amor propio vino después, cuando me di cuenta de que había ganado un montón de salud, de tiempo, que había reforzado lazos con mis seres queridos", remarcó Rocío Pérez.

cuestión de peso 3.webp

La joven reconoce que todavía recibe muchas críticas pero que aún son más quienes la bancan. “A habido gente que a mí me ha hecho mucho bullying a lo largo de la historia que vino a pedirme disculpas por lo que habían hecho. Si bien yo siempre digo ‘bueno, está bien, no pasa nada’, no son aceptadas, porque me hicieron mucho daño”, aseguró.