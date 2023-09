El particular regalo que le hizo el padre de Flor Vigna a Marcelo Tinelli

El padre de Flor Vigna sorprendió a Marcelo Tinelli con un regalo muy particular.

Después de haber deslumbrado con su performance en la apertura del Bailando 2023 , este martes Flor Vigna hizo su debut en la pista junto a Jony Lazarte . Sin embargo, la previa de la pareja quedó en manos del padre de la bailarina y cantante, Miguel Vigna , quien llegó a la tribuna de los familiares con un paquete de regalo bajo el brazo. Al verlo, la participante confesó que le había pedido que no le llevara nada al conductor del ciclo, pero Marcelo Tinelli no dudó en acercarse a él para saber qué se traía entre manos.

Pantalla nacional El Bailando 2023 la rompe en su debut y le gana a Got Talent Argentina

Se pudrió La venganza de Cami Homs: ¿se quedó con un ex Tini Stoessel?

“¿Dónde está? Siempre trae esos regalos que a mí me encantan...La otra vez me trajo una planta, gracias al emprendimiento que él tenía y me imagino que lo sigue teniendo”, dijo el conductor recordando que allá por el año 2021, cuando su hija participó del programa, había presentado un negocio que atendía vía web e Instagram al que había llamado Huerta Cuidad.