Dura denuncia salpica a Tini Stoessel: "Atravesada por los excesos de"

Tauro especificó: “Estoy diciendo que la cuidamos porque fue bien tratada, el medio la cuida a ella”.

Su compañera Karina Iavícoli sumó un dato muy fuerte: “Esta generación está atravesada por los excesos de la droga y nadie habla de eso. Y no es por decir tal o cual se droga”.

Qué le dijo Tini Stoessel a Gabriel Rolón

La joven le confesó al psicólogo: “Este disco tiene todas las emociones de lo que sería un duelo. Por eso elegimos empezar a contar esta historia con ese shock tan grande que fue lo que le pasó a mi papá. Pensé que lo perdía porque nos lo avisaron. Nos dijeron que no había posibilidad de que él siguiese”.

Y agregó: “Lo de mi papá fue la gota que rebalsó un vaso lleno de agua. Me encontré en lugares oscuros, no sabía qué nombre ponerle, no sabía a quién recurrir, no sabía si contarlo o no. Me daba vergüenza. Fue muy rápido el desalme, por así decirlo, de sentir morir a mi papá, a tener que estar arriba de un escenario sonriendo. Me encontré con que un día yo no me podía levantar de la cama. Pero no es porque no tenía fuerza física, sino que mi alma me dijo: ‘No podés más’. Y ahí me metí en un lugar de sensaciones y sentimientos que pensaba que no iba a poder superar, que me iba a quedar para siempre en ese lugar oscuro. Por eso arranqué el álbum tan personal”.