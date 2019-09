Lanata bancó a Brancatelli: "Si labura, que viaje a donde quiera"

Jorge Lanata apoyó a Diego Brancatelli ante las críticas que recibió por haber elegido Miami como destino turístico. Recordemos que el fin de semana se viralizó el video de una mujer que filmó al panelista de Intratables cuando compraba en un supermercado mientras ella lo cuestionaba: "¿Vos defendés a Cristina [Fernández] y después venís a yanquilandia?".

En medio de su programa en radio Mitre, Lanata sin filtro, el periodista comentó: "¿Cuál es el problema de que Brancatelli viaje a Miami? Si labura y paga sus impuestos, que viaje a dónde quiera. No podemos ser tan idiotas".

Por la noche, el mismo Brancatelli salió a hablar en Intratables: "[La mujer] buscó una reacción y me siguió por todo el comercio y yo no reaccioné. Por adentro te saca una ira y te provoca bronca. Viralizó algo que no existió".

Además, luego de aclarar que estaba en un local donde casi todo sale un dólar, explicó: "Yo trabajo para viajar y es una de las pasiones de mi vida. Trabajo todo el año".

Fuente: La Nación