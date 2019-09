Jorge Rial le declaró la guerra a Santiago del Moro

Que Jorge Rial es uno de los más críticos con el gobierno de Mauricio Macri no es una novedad. Pero ahora, mientras la situación económica complica cada vez más a la Argentina, el periodista apuntó contra Santiago del Moro, una ex figura de América con la que ya tuvo sus diferencias, y que este año decidió dar el salto hacia Telefe.

Hace unos meses, cuando una investigadora del Conicet fue a participar a ¿Quién quiere ser Millonario?, el conductor de Intrusos ya había deslizado algunas leves críticas sobre el giro del programa de entretenimientos. Sin embargo, en esta oportunidad utilizó su cuenta de Twitter para recordar la entrevista que Del Moro le hizo a Macri antes de las elecciones de 2015.

"Me mandaron un programa de Quien quiere ser millonario que no salió al aire", escribió, con ironía, Jorge desde la red social del pajarito, junto al video en el que se lo ve al actual Presidente desmintiendo todo la "campaña del miedo", y anunciando que no iba a hacer todas la calamidades de que lo acusaban pero que lamentablemente se terminaron plasmando durante su gobierno.

En la entrevista, Santiago habla de "la campaña en contra que han hecho contra ustedes". y al primer mandatario se lo escucha decir que no aumentará las tarifas, ni el boleto de colectivo, y hasta asegurando que Fútbol para Todos "continuará". "Tanto machacar con el pasado y no vieron llegar este presente. O se hicieron los boludos", sentenció Rial en otro tuit.

Antes, y desde Intrusos, el periodista también fue muy duro contra Macri. "Los argentinos estamos viviendo, a partir de las PASO, un clima de preocupación y angustia. Se ha generado una incertidumbre política y tuvo consecuencias económicas. Me refiero a unas PASO mal diseñadas, que no son más que una encuesta, la encuesta más cara de todas. Han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo, Estamos viendo el tráiler de un gobierno que nunca se estrenó", expresó.





Fuente: Exitoína