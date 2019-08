Guido Kaczka se mandó una burrada que se hizo viral

En Otra noche familiar (El Trece), si te equivocás, podés tener otra chance más allá de que hayas dicho cualquier cosa, ya que Guido Kaczka hará lo posible para ayudarte luego de indicar que "la respuesta está mal, pero no tan mal", pero a veces hay casos que hasta la pista más fácil no puede evitar que los participantes hagan el ridículo, y este fue el caso de Rocío, que en primer lugar contestó con una insólita burrada, y luego no pudo decodificar la colaboración del conductor.

El divertido momento se dio cuando Guido le pidió a la joven que responda cuál es el símbolo químico del oro, según explica la Tabla Periódica de los Elementos.

En vez de contestar Au, Rocío se mostró confundida por no saber la respuesta correcta, y terminó diciendo algo que generó risas y burlas en las redes sociales, ya que dijo que el símbolo químico es el lingote, algo que en realidad es una de las maneras de almacenar el tan valioso elemento.

Luego del error, el sustantivo pronunciado por la chica se convirtió en tendencia de Twitter y Kaczka intentó ayudar a la participante yendo por el camino de las onomatopeyas, procediendo a indicarle los posibles sonidos que hace una persona cuando sufre dolor por ser pellizcada.

“Pellizcame. Puedo decir ‘aaaaaaa’, o puedo decir ‘a’ y una vocal. Dos en realidad. ¡Ai! ¡Au!”, le comentó el conductor a Rocío, que lo escuchó atentamente.

“Porque no hay posibilidad de que diga Ae, o Ao. Solo puedo decir Ai o Au. Yo me inclinaría por esas dos, más comunes y más corrientes. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? “, reiteró Guido, aunque la joven solo contestó con silencio.

“Me pellizcas y digo Ai, me pellizcas y digo Au”, continuó Kaczka, pero su participante le preguntó si podía cambiar de pregunta, debido a que “no tenía idea” de cuál era la respuesta.

“A, no. Ae, no. Ai… Ao, no. Au…”, gritó el conductor de El Trece, recordando cuando se ve la tabla periódica en la escuela y pidiéndole a Rocío que trate de deducirlo y dejándole bien claras las dos opciones a la chica: Ai y Au, pero lamentablemente, ella se inclinó por la incorrecta y por esto su compañera de juego cayó al agua.