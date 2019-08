Ocho estrenos imperdibles en Netflix para septiembre

¿Ya se terminó Stranger Things, La Casa de Papel o se ha repetido 500 veces Friends? Netflix le trae nuevas opciones para que empiece una maratón solo o acompañado.

En septiembre, la plataforma estrenará varias producciones originales. Entre ellas The Politician, una colaboración entre Netflix y el productor Ryan Murphy, quien ha sido responsable de producciones como American Horror Story, Glee, American Crime Story y Nip/Tuck. Esta serie de comedia, que se estrenará a finales de mes, será protagonizada por Ben Platt, Gwyneth Paltrow, Lucy Boynton y Jessica Lange.

Desde España llegará la segunda temporada de Élite, también original de Netflix. Los enredos adolescentes y la historia de un crimen no resuelto en un prestigioso colegio seguirá su curso. Cuenta con las actuaciones de Itzan Escamilla, Ester Expósito, Miguel Errán y Jaime Lorente (de La Casa de Papel) y Danna Paola. La cuarta temporada de Vis a Vis es otra que llega de ese país, más no es una producción de la compañía norteamericana.

Por otro lado, habrá nuevo contenido para niños, por ejemplo con Buscando a Dory, y habrá drama adictivo como el de Grey’s Anatomy o How To Get Away With Murder.

Élite - Temporada 2 (6 de septiembre)

Grey’s Anatomy - Temporada 15 (Primero de septiembre)

How to Get Away with Murder - Temporada 5 (Primero de septiembre)

Vis a Vis - Temporada 4 (27 de septiembre)

The Politician - Nueva serie de Netflix (27 de septiembre)

Bill Gates bajo la lupa - Documental (20 de septiembre)

Chicas Pesadas (Primero de septiembre)

Buscando a Dory (Primero de septiembre)